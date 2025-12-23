Mientras se trabaja para aprobar el Presupuesto, Adorni encabezó brindis de fin de año con periodistas de Casa Rosada
El Gobierno nacional opera intensamente para asegurar el quórum y la aprobación de la Ley de Leyes el próximo viernes 26 de diciembre en el Senado. Santilli apura el diálogo con los gobernadores acuerdistas y Bullrich -en su rol de jefa del bloque libertario- con los legisladores aliados
Adorni encabezó el brindis de fin de año con periodistas en Casa Rosada.
Tras el golpe que recibió el oficialismo nacional en la Cámara baja, donde el proyecto del Presupuesto 2026 obtuvo media sanción, pero sin que los legisladores votaran en favor de la derogación de la Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Universitario, los popes de La Libertad Avanza iniciaron otra rueda de encuentros de la mesa política en Casa Rosada. De ese núcleo, es el ministro del Interior Diego Santilli quien está en contacto con los gobernadores dialoguistas y Patricia Bullrich con los senadores aliados.
El objetivo es evitar sorpresas en la Cámara alta el próximo viernes 26 de diciembre, donde el mileísmo pone todo un dispositivo especial para que los integrantes del cuerpo estén presentes a la hora de dar el quórum –que se consigue con 37 bancas ocupadas-, y por supuesto, la aprobación de la normativa que distribuye las partidas de la Nación previendo un crecimiento del Producto Bruto Interno del 5 por ciento; una inflación del 10,1% y un dólar oficial -al cierre del próximo año- de 1423 pesos.
La jugada que se desarrolló en la madrugada del jueves, y que dejó afuera al macrismo en la representación de la Cámara de Diputados en la Auditoría General de la Nación hirió al principal aliado del Gobierno libertario que presentó un amparo para revertir lo que el Ejecutivo negoció con el cristinismo y el gobernador salteño Gustavo Sáenz. Ese pacto le cerró la puerta al amarillo Jorge Triaca, que fue desestimado dejando un tridente que está conformado por Mónica Almada (LLA), el kirchnerista Juan Ignacio Furlón, y la ex Innovación Federal, Pamela Caletti, que resdponde al salteño, Gustavo Sáez.
Adorni presentó a Javier Lanari como secretario de Comunicación y Prensa.
Frente a este cuadro de situación, los operadores mileístas intentan arrimar al fogón a los radicales, que vale decir, tienen tantas diferencias internas como el peronismo. El poroteo y las negociaciones van a seguir hasta que comience el tratamiento de la iniciativa. Inclusive, mientras se esté desarrollando. En el aire que se respira en Balcarce 50 se huele que los activistas violetas tienen expectativas, dudas e incertidumbre.
Saben que la discusión que se avecina por la reforma laboral va a ser una parada aún más difícil que esta, pero eso deberá negociarse durante todo enero para ir al recinto en febrero -prórroga de la Extraordinarias mediante- con las máximas garantías de aprobación.
“Hay que conseguir el respaldo suficiente para hacer las reformas que quiere el Presidente”, expuso uno de los hombres del más puro riñón mileísta, quien a la vez confirmó a El Litoral que, “el Presupuesto va al Senado como salió el dictamen de Diputados. Se sesionará con el proyecto que tiene dictamen (con media sanción de la Cámara baja), pero siempre manteniendo el equilibrio fiscal”, advirtió.
En el mismo sentido, el alto asesor presidencial aseveró: “Si hay que ejecutar alguna partida no planificada se sacarán los fondos de las partidas asignadas”, comentario que fue dirigido a los gobernadores, especialmente del Partido Justicialista, que recibieron, entre otros beneficios, Aportes del Tesoro Nacional”. En esa línea, el principal apuntado fue Raúl Jalil. “Se dieron vuelta los tres de Catamarca, pregúntenle a él qué pasó”. Fuentes de la cartera de Interior apuntaron que “no necesariamente” las partidas para Salud y Educación tienen que salir de los ATN.
Sturzenegger pasó un rato y no se quedó para la foto final del brindis.
Lo que sí quiso dejar en claro uno de los asesores de Adorni, es que no se va a vetar la Emergencia en Discapacidad ni el Financiamiento a las universidades una vez aprobada la Ley de leyes. Un rumor que circuló luego de lo que ocurrió en Diputados, y que muchos catalogaron, en caso de cumplirse, de inconstitucional.
Del ‘poroteo’ que se viene haciendo en los cónclaves de Balcarce 50, uno de los integrantes de ese núcleo cerrado que se junta a analizar y diagnosticar las estrategias y tácticas -al igual que los resultados obtenidos- le reveló a este medio que, “seguro tenemos 41 (senadores). Se dice que hay 44 votos, pero siempre hay que considerar el margen de error, en estas sesiones puede haber alguno que decida cambiar de posición a último momento”, subrayó irónico el informante.
Milei no asistió al encuentro con la prensa acreditada en la Casa de Gobierno.
Otro de los rumores que el consejero de los hermanos Milei salió a desmentir es la de que exista cualquier tipo de arreglo con el cristinismo. Con respecto a lo que pasó con las autoridades elegidas para la AGN, la fuente expresó que, “no puede haber ningún acuerdo con el kirchnerismo. Los que votaron la semana pasada es lo que corresponde en proporcionalidad de la Cámara de Diputados”, explicó.
En ese contexto, no evitó opinar sobre la reacción de Cristian Ritondo (jefe del Bloque PRO) al sentir que hubo algún tipo de traición de parte de LLA y presentar un amparo con el objetivo de que se retrotraiga la decisión. El hombre que tenía la bendición de Mauricio Macri para estar en ese órgano era su ex ministro de Trabajo, Jorge Triaca. “Hay que encontrar la forma de vincularse en forma conducente”, propinó el dirigente libertario que no se privó de bajarle el precio a Propuesta Republicana. “También tienen que reconocer que ellos (el PRO) ya no son lo que eran. Hoy son un bloque de 12 diputados y nada más”, remarcó el funcionario del ala sur de la Casa de Gobierno.
El otro tema fundamental, y que tiene vinculación con Unión por la Patria, es el de terminar de nombrar a los jueces que faltan en la Corte Suprema. Pese a que ya se ha reconocido que para eso se debe alcanzar acuerdos con los kirchneristas en el Senado, un fuerte operador libertario en el ministerio de Justicia, señaló que, “hay un espacio para hacer un número sin el kirchnerismo. En el caso de los nombramientos de letrados para la CSJN se necesitan dos tercios del cuerpo, pero para el resto alcanza con los nuestros y senadores aliados”, concluyó el portavoz informal.
Adorni estuvo acompañado por Lanari, Santilli, Pettovello, Scioli y Sturzenegger.
En la previa a la Navidad y el Año Nuevo, el ministro Coordinador, Manuel Adorni, encabezó el brindis navideño y de fin de año con los periodistas acreditados en Casa de Gobierno ante la ausencia de Javier Milei, que hasta ahora estuvo en una sola de estas actividades en su primera etapa de mandato.
El mandamás de la Jefatura de Gabinete estuvo acompañado de quien fue designado en su lugar como Secretario de Comunicación y Prensa de la Nación: Javier Lanari; Diego Santilli (Interior); Sandra Pettovello (Capital Humano); Daniel Scioli (Turismo y Ambiente) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), quien estuvo un rato y no se quedó para la foto final. Adorni agradeció a quienes estuvieron con él y manifestó a los cronistas, “que hubo momentos en los que hemos discutido un poco más y momentos en los que hemos estado más relajados. Este fue un año difícil, un año intenso, fue un año de mucho trabajo, para ustedes y para nosotros”.
Asimismo, el funcionario explicó que los cambios que hubo se hicieron para que Lanari “tenga el lugar que corresponde y se merece". A mí me van a seguir viendo en las conferencias”, sostuvo, y prometió tomar la regularidad de las ruedas de prensa, convocando para el próximo martes a su última presentación del año ante los periodistas de Casa Rosada. La misma será el próximo martes 30 de diciembre a las 11 de la mañana, “donde va a haber, seguramente, cosas que contar, así que vengan”, pidió.