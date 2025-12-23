Cierre de 2025 caliente

Mientras se trabaja para aprobar el Presupuesto, Adorni encabezó brindis de fin de año con periodistas de Casa Rosada

El Gobierno nacional opera intensamente para asegurar el quórum y la aprobación de la Ley de Leyes el próximo viernes 26 de diciembre en el Senado. Santilli apura el diálogo con los gobernadores acuerdistas y Bullrich -en su rol de jefa del bloque libertario- con los legisladores aliados