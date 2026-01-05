Matilde: avanza una obra clave para mejorar la circulación y la seguridad vial

Esta semana el Ejecutivo comunal de Matilde dio inicio a una nueva obra de infraestructura en el marco del programa Obras Menores 2025.
Esta semana comenzó el proyecto Bulevar San Martín.
Se trata del proyecto Bulevar San Martín, una intervención integral que se desarrollará a lo largo de dos cuadras y que tiene como objetivos principales mejorar la circulación, optimizar el escurrimiento del agua y reforzar la seguridad vial y peatonal.
Desde el Ejecutivo local confirmaron que los trabajos ya se encuentran en ejecución y destacaron que la obra forma parte de una planificación estratégica orientada al crecimiento ordenado y sostenido de la localidad.
El proyecto contempla la construcción de cordón cuneta, la colocación de ripio, la ejecución de desagües pluviales y la instalación de nueva iluminación. Estas mejoras permitirán una circulación más segura y eficiente, tanto para vehículos como para peatones, además de reducir anegamientos durante jornadas de lluvia.
La incorporación de luminarias modernas aportará mayor visibilidad nocturna y contribuirá a fortalecer la seguridad en la zona, beneficiando a los vecinos y a quienes transitan habitualmente por el sector.
Desde la gestión comunal subrayaron que este tipo de obras responde a demandas concretas de la comunidad y acompaña el crecimiento urbano de Matilde, fortaleciendo la infraestructura básica y mejorando la calidad de vida.
El Bulevar San Martín se suma a otras intervenciones realizadas en distintos puntos del pueblo, en el marco de una política sostenida de inversión en obra pública, orientada a generar entornos más seguros, funcionales y ordenados.
“Seguimos trabajando para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”, expresó el presidente comunal Lucas Saldaño, reafirmando el compromiso de la gestión con el desarrollo local y la ejecución de obras que impactan de manera directa en el bienestar cotidiano de la comunidad.
Otro de los hitos destacados del año fue la expansión del Molino Matilde hacia la zona de calle Santa Fe, una obra clave que permitió reducir casi por completo la circulación de camiones dentro del casco urbano. Esta medida generó un impacto positivo en la seguridad vial y en la calidad de vida de los vecinos.
“Hoy uno circula de noche por la ruta 36S y ve todo iluminado, ve el progreso y el esfuerzo de lo que se estuvo haciendo”, resumió el jefe comunal, Saldaño.
De cara a 2026, desde la Comuna adelantaron que el principal objetivo será dar continuidad a este proceso de crecimiento, consolidando las obras realizadas y avanzando en nuevos proyectos que acompañen el desarrollo de Matilde.