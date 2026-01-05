Números positivos: el turismo en San Carlos Centro acumula un crecimiento del 54% en la última década
San Carlos Centro reafirma su posicionamiento como uno de los destinos turísticos más importantes del Departamento Las Colonias y de la provincia de Santa Fe. De acuerdo a datos oficiales, durante el año 2025 la ciudad registró un crecimiento del 8% en la cantidad de visitantes, consolidando una tendencia sostenida que alcanza un incremento del 54% en la última década.
Con una oferta diversa y en constante renovación, la ciudad continúa apostando al turismo como motor de desarrollo, identidad y proyección regional.
San Carlos Centro continúa consolidándose como un polo turístico destacado dentro de la región. Año tras año, la ciudad recibe a miles de visitantes que eligen recorrer sus espacios históricos, paisajes urbanos y naturales, así como conocer de cerca sus actividades productivas y culturales.
El turismo receptivo se ha transformado en uno de los ejes centrales del desarrollo local, con propuestas pensadas para públicos diversos y con itinerarios adaptados a los intereses, necesidades y tiempos de permanencia de cada contingente.
Circuitos que combinan historia, cultura y naturaleza
Entre los principales atractivos turísticos se destacan la Plaza San Martín, el Templo San Carlos Borromeo, el Centro de Exposición y Venta de Productos Sancarlinos, el Museo Histórico de la Colonia San Carlos, el Jardín Botánico Municipal, la Sala de Arte 3D, el Paseo de Artesanos y el Paseo Parque de la Ciudad, entre otros espacios emblemáticos.
Con una oferta diversa y en constante renovación, la ciudad continúa apostando al turismo como motor de desarrollo, identidad y proyección regional.
A estos recorridos se suman las principales industrias, fábricas y talleres, que permiten a los visitantes conocer el perfil productivo de la ciudad, generando una experiencia integral que combina identidad, historia y desarrollo económico.
Crecimiento sostenido de visitantes
Según los informes elaborados por la Oficina Municipal de Turismo, durante el año 2025 se registró un incremento del 8% en el número de visitantes en comparación con el año 2024. Además, los datos reflejan un crecimiento acumulado del 54% entre los años 2015 y 2025, lo que evidencia una evolución sostenida y planificada de la actividad turística.
Con una oferta diversa y en constante renovación, la ciudad continúa apostando al turismo como motor de desarrollo, identidad y proyección regional.
Estos números posicionan a San Carlos Centro como un destino cada vez más elegido, no solo a nivel departamental, sino también provincial.
Nuevos atractivos que potencian la propuesta
El intendente Juan José Placenzotti destacó que el turismo ha sido uno de los pilares fundamentales de la gestión municipal, fruto de un trabajo constante para consolidar y diversificar la oferta. En ese sentido, remarcó la incorporación de nuevos puntos de interés que refuerzan la identidad turística de la ciudad.
Entre ellos se encuentran la Muestra del Papa Francisco en el Museo, única en la provincia de Santa Fe; la exhibición de Dinosaurios en el Paseo Parque de la Ciudad; y el Show de Aguas Danzantes de la fuente de la Plaza San Martín, propuestas que se suman a los atractivos tradicionales y amplían la experiencia del visitante.
Un destino para descubrir todo el año
“Nos llena de orgullo ver cómo año a año nuestro turismo crece”, expresó el intendente, subrayando que la consolidación de la actividad permite que San Carlos Centro se proyecte como un destino único, variado, estimulante y amigable, apto para ser visitado durante todo el año.
Con una oferta diversa y en constante renovación, la ciudad continúa apostando al turismo como motor de desarrollo, identidad y proyección regional.