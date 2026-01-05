Subió 8% en 2025

Números positivos: el turismo en San Carlos Centro acumula un crecimiento del 54% en la última década

San Carlos Centro reafirma su posicionamiento como uno de los destinos turísticos más importantes del Departamento Las Colonias y de la provincia de Santa Fe. De acuerdo a datos oficiales, durante el año 2025 la ciudad registró un crecimiento del 8% en la cantidad de visitantes, consolidando una tendencia sostenida que alcanza un incremento del 54% en la última década.