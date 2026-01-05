Villa Gobernador Gálvez puso en marcha las Escuelas de Verano

Más de 500 niños y niñas de entre 4 y 12 años participan de las Escuelas de Verano que impulsan la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez y el Gobierno de la Provincia. Las actividades se desarrollan en el Club Sportivo y en el Polideportivo de la Cooperativa Integral Limitada, y la inscripción continúa abierta.
La propuesta, que se extenderá durante todo el mes de enero, se lleva adelante de lunes a viernes, de 9 a 12 horas, y tiene como objetivo ofrecer espacios de recreación, aprendizaje y contención durante el receso escolar.
Una propuesta conjunta para el verano
Las Escuelas de Verano comenzaron esta semana con una importante participación de chicos y chicas de la ciudad. La iniciativa es organizada por el Municipio, con el acompañamiento del Gobierno provincial, y busca garantizar el acceso a actividades deportivas, recreativas y educativas en un entorno cuidado.
Desde la Municipalidad informaron que quienes aún deseen inscribir a sus hijos pueden hacerlo de lunes a viernes, de 9 a 12 horas, en los mismos espacios donde se desarrollan las actividades. Para la inscripción se solicita presentar fotocopia del DNI y certificado médico.
Más de 500 chicos participando
En relación al inicio de las Escuelas de Verano, la secretaria de Gobierno, Victoria Culasso, destacó la amplia convocatoria que tuvo la propuesta.
“Estamos muy contentos por poder empezar este 2026 con las Escuelas de Verano. Entre el Club Sportivo y el Polideportivo de la Cooperativa Integral tenemos más de 500 chicos inscriptos, lo que nos permite llevar adelante esta propuesta para niños y niñas gracias al acompañamiento del Gobierno provincial”, señaló.
Además, la funcionaria remarcó el valor social de la iniciativa en el actual contexto económico. “A pesar de la situación económica y la crisis que estamos atravesando, poder llevar a cabo esta propuesta durante el mes de enero es muy satisfactorio. Nos da mucha alegría ver la felicidad de los chicos y de las familias que pueden disfrutar de esta alternativa”, agregó.
Un verano con propuestas para todas las edades
Culasso también subrayó que las Escuelas de Verano forman parte de un conjunto más amplio de actividades impulsadas por el Municipio durante la temporada estival.
“Además de las Escuelas de Verano para niños y niñas, contamos con la colonia de adultos mayores y con el Verano Joven, destinado a jóvenes que participan de los Centros de Día, del programa Nueva Oportunidad y del Centro de Atención a la Diversidad”, explicó.
Según detalló, sumando todas las propuestas de verano, más de 1.000 vecinos y vecinas de Villa Gobernador Gálvez participan de las distintas actividades, consolidando al verano como un espacio de encuentro, inclusión y disfrute para toda la comunidad.