Avanza la investigación por robo en una institución educativa en Reconquista

La PDI intervino en un hecho de robo calificado en una escuela de Reconquista, donde se registraron daños y faltantes. El análisis de cámaras permitió identificar a un menor y secuestrar elementos de interés.
Personal de la Policía de Investigaciones tomó intervención en una causa por Robo Calificado ocurrido en un establecimiento educativo de la ciudad de Reconquista.
Según lo denunciado, al ingresar al lugar se constató daño en la puerta del sector dirección y desorden generalizado en el área de kiosco, observándose una ventana abierta y faltante de mercaderías varias.
Se presume que el o los autores habrían ingresado tras trepar un tapial perimetral y egresado por una ventana, con la finalidad de evitar el sistema de cámaras de seguridad.
En el marco de la investigación se procedió al relevamiento y análisis de registros fílmicos del establecimiento y del sistema de videovigilancia CEO Reconquista, logrando individualizar a un menor de edad.
En fecha actual, personal de esta repartición realizó una requisa domiciliaria, dónde se procedió al secuestro de vestimenta coincidente con la observada en las imágenes.