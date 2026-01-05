Tres nenas de siete años murieron ahogadas en una laguna de Misiones

Mirá tambiénMisiones: se hizo pasar por otra persona, obtuvo una tarjeta y gastó más de $66 millones
Una tragedia ocurrió en Misiones, donde tres nenas de siete años murieron ahogadas en una laguna ubicada en inmediaciones del barrio Cantera, en la ciudad de Apóstoles. Pese a la rápida intervención policial y sanitaria, y a las maniobras de reanimación realizadas, las menores fallecieron como consecuencia de asfixia por inmersión.
El hecho se registró alrededor de las 15:40 del sábado, cuando un llamado de emergencia alertó sobre la presencia de menores en una laguna de la zona. A partir de esa comunicación, se activó un operativo de asistencia que incluyó a distintas dependencias policiales y al sistema de salud local.
El alerta
Según se informó, personal de la Policía de Misiones fue comisionado al lugar tras un aviso recibido por el CIO 911. En el operativo participaron efectivos con colaboración de la División Infantería y del Comando Radioeléctrico, quienes se dirigieron de inmediato hacia el sector señalado.
Al mismo tiempo, se solicitó la presencia de una ambulancia del hospital local para brindar asistencia médica. Al arribar al lugar, los efectivos y el personal sanitario encontraron a las tres niñas con signos compatibles con ahogamiento.
Reanimación y traslado
Una vez constatada la situación, el personal policial y sanitario inició de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar. Debido a la gravedad del cuadro, se dispuso el traslado urgente de las menores al hospital de la localidad para continuar con la atención médica.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados tanto en el lugar del hecho como en el centro de salud, el médico de guardia confirmó el fallecimiento de las tres niñas. Los profesionales determinaron que la causa fue asfixia por inmersión.
De acuerdo con la información disponible, las víctimas se encontraban junto a sus madres y otros familiares cuando, por causas que se tratan de establecer, ingresaron al agua.
Actuaciones posteriores
Tras confirmarse las muertes, los familiares fueron asistidos y acompañados por personal policial y sanitario. Además, se solicitó la intervención del médico policial y de Policía Científica para llevar adelante las diligencias correspondientes.
Asimismo, se dio aviso al juez interviniente, quien dispuso la realización de las actuaciones de rigor en el marco de la investigación del hecho.