Hallaron un bote abandonado con más de 400 kilos de marihuana en Misiones

Personal de la Prefectura Naval Argentina que se encontraba realizando tareas de patrullaje fluvial detectó una maniobra ilegal en el río Paraná que terminó con el secuestro de una importante cantidad de estupefacientes. El operativo se llevó adelante en la ciudad de Corpus, provincia de Misiones, en una zona cercana a la frontera con Paraguay.
El procedimiento comenzó cuando los efectivos observaron una embarcación a motor que realizaba un cruce transversal desde la costa paraguaya hacia la argentina. La maniobra se registró a la altura del kilómetro 1.687,5 del río, en el sector del Puerto Natural “Pichón Chávez”, un punto estratégico del curso de agua.
Lamaniobraqueactivóel operativo
La forma en la que se desplazaba la embarcación llamó la atención del personal de Prefectura, que decidió intervenir de inmediato. Ante la situación detectada, se desplegaron medios hacia el lugar con el objetivo de verificar lo ocurrido y asegurar la zona.
El cargamento fue trasladado para su verificación.
Al arribar al sector señalado, los efectivos encontraron un bote de madera que se hallaba abandonado sobre la costa argentina. La ausencia de tripulantes y la ubicación de la embarcación reforzaron las sospechas sobre una posible maniobra vinculada al tráfico ilegal.
El hallazgo del cargamento
Durante la inspección del bote, el personal detectó varios bultos de forma rectangular. Una vez finalizadas las tareas de seguridad, se procedió a la verificación del contenido, contabilizándose un total de 15 bultos.
Al abrirlos, se constató que contenían panes de marihuana. Como resultado de la requisa, se determinó que el cargamento superaba los 400 kilogramos de droga. El valor estimado de la sustancia secuestrada fue calculado en una cifra superior a los 1.200 millones de pesos.
El operativo quedó a disposición de la Justicia Federal.
Intervenciónjudicial
Tras el secuestro, se dio intervención a la Justicia Federal. En la causa actúa la Fiscalía Federal de Oberá, a cargo de la Dra. Viviana Alejandra Vallejos, junto al Juzgado Federal de la misma localidad, a cargo del Dr. Alejandro Marcos Gallandat Luzuriaga.
Desde el ámbito judicial se dispuso la realización de las actuaciones de rigor correspondientes, mientras continúa la investigación vinculada al hecho.