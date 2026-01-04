Megaoperativo policial

Allanamientos en Villa Cañás y Santa Isabel: secuestran un auto y hallan plantas de marihuana

Tras una serie de procedimientos simultáneos en ambas localidades, las fuerzas de seguridad incautaron un vehículo vinculado a un hecho delictivo, recuperaron elementos robados y detectaron una plantación de marihuana durante los operativos.