Allanamientos en Villa Cañás y Santa Isabel: secuestran un auto y hallan plantas de marihuana
Tras una serie de procedimientos simultáneos en ambas localidades, las fuerzas de seguridad incautaron un vehículo vinculado a un hecho delictivo, recuperaron elementos robados y detectaron una plantación de marihuana durante los operativos.
El personal de la Comisaría Sexta de Villa Cañás logró avances fundamentales en la investigación de un robo ocurrido en una vivienda deshabitada de la calle 49 al 570, el cual había sido denunciado el pasado 27 de diciembre. Mediante una orden judicial, se desplegaron allanamientos simultáneos que arrojaron resultados positivos para la causa.
Megaoperativo policial.
En la localidad de Santa Isabel, los efectivos lograron identificar al principal sospechoso del ilícito. Durante este procedimiento, se secuestró mercadería, prendas de vestir que habrían sido utilizadas al momento del robo y un vehículo Renault 18 Rural.
Por otro lado, en el registro realizado en Villa Cañás, la policía incautó una bicicleta y halló plantas de marihuana, lo que derivó en el inicio de actuaciones legales adicionales por infracción a la ley de drogas.
Este éxito operativo fue posible gracias al trabajo coordinado entre diversas dependencias, incluyendo la Comisaría 5ª de Santa Isabel, la Comisaría 6ª de Villa Cañás, la Comisaría 7ª de Teodelina y la Subcomisaría 7ª de Chapuy. La colaboración estratégica entre estas unidades permitió que la investigación avanzara de manera eficaz hacia el esclarecimiento total del hecho.