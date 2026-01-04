Choque frontal en Entre Ríos dejó tres muertos y heridos graves en la Ruta 20
El violento siniestro ocurrió durante la madrugada del domingo, a pocos metros del acceso a la localidad de Gilbert, en el departamento Gualeguaychú. Dos vehículos colisionaron de frente y el impacto fue fatal para tres personas. La Justicia investiga las causas.
El choque frontal ocurrió a pocos metros del acceso a la localidad de Gilbert.
Un grave choque frontal ocurrido durante la madrugada de este domingo en la provincia de Entre Ríos dejó un saldo de tres personas fallecidas y al menos cuatro heridos de gravedad. El siniestro se registró sobre la Ruta Provincial Nº 20, en cercanías del acceso a la localidad de Gilbert, en el departamento Gualeguaychú.
El hecho ocurrió alrededor de las 4:30, a unos 500 metros del ingreso al pueblo, cuando por causas que aún se investigan colisionaron de frente un Fiat Palio y un Volkswagen Suran que circulaban en sentidos opuestos por un tramo recto de la calzada.
La magnitud del impacto obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia que se extendió durante varias horas. En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Entre Ríos, personal de Criminalística, Bomberos Voluntarios y ambulancias de distintas localidades de la zona.
En el Fiat Palio viajaban tres jóvenes que se desplazaban en dirección sur. El conductor, de 18 años, falleció en el acto como consecuencia de las graves lesiones sufridas. Su cuerpo quedó atrapado entre los hierros retorcidos del vehículo y debió ser rescatado por los bomberos.
El impacto entre un Fiat Palio y un Volkswagen Suran fue de extrema violencia.
Víctimas fatales y heridos de gravedad
Las dos acompañantes del Palio, adolescentes de 17 y 16 años, resultaron con heridas de extrema gravedad. Tras recibir las primeras atenciones en el lugar, fueron derivadas de urgencia a centros de mayor complejidad en las ciudades de Gualeguaychú y Concepción del Uruguay.
En tanto, el Volkswagen Suran circulaba en sentido contrario con tres ocupantes oriundos de la ciudad de Villa Elisa. El saldo también fue trágico: una mujer de 32 años, que viajaba como acompañante, murió en el lugar del siniestro.
Además, una mujer de 79 años que se trasladaba en el asiento trasero del Suran también perdió la vida como consecuencia del violento impacto. El conductor del vehículo, un hombre de 39 años, sobrevivió pero sufrió heridas de consideración.
El hombre fue trasladado de urgencia al hospital de Gualeguaychú, donde quedó internado bajo observación médica y recibiendo atención especializada debido a la gravedad de su cuadro clínico.
Pericias y tránsito restringido
Las pericias accidentológicas serán determinantes para establecer cómo se produjo el choque. Los investigadores intentan determinar si existió una maniobra indebida, una invasión de carril o algún otro factor que haya incidido en la colisión frontal.
El horario del siniestro, con visibilidad reducida y escaso tránsito, también forma parte de los elementos que serán analizados por la Justicia en el marco de la causa judicial que se inició para esclarecer responsabilidades.
Mientras se desarrollaban las tareas de rescate, asistencia a las víctimas y relevamiento de pruebas, el tránsito sobre la Ruta Provincial Nº 20 permaneció parcialmente interrumpido, con desvíos y controles preventivos para garantizar la seguridad vial.