Tragedia vial

Choque frontal en Entre Ríos dejó tres muertos y heridos graves en la Ruta 20

El violento siniestro ocurrió durante la madrugada del domingo, a pocos metros del acceso a la localidad de Gilbert, en el departamento Gualeguaychú. Dos vehículos colisionaron de frente y el impacto fue fatal para tres personas. La Justicia investiga las causas.