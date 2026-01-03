Accidente fatal en la Ruta 136: murió un matrimonio rosarino y un bebé en gestación al volver de Uruguay

Un choque frontal en la Ruta Nacional 136, en el tramo que une Gualeguaychú con Fray Bentos, dejó como saldo cuatro víctimas fatales este viernes por la mañana, entre ellas un matrimonio rosarino, una mujer embarazada que falleció horas después y el bebé que esperaba, mientras que un niño de dos años sobrevivió y será dado de alta en las próximas horas.
Un siniestro que terminó en tragedia
El accidente ocurrió pasadas las 9 de la mañana en el kilómetro 31 de la Ruta 136, cuando dos vehículos protagonizaron una colisión frontal en circunstancias que todavía son investigadas por la Justicia.
Según las primeras pericias, una camioneta Kia, conducida por una mujer de 48 años de nacionalidad uruguaya, se cruzó de carril y chocó de frente contra un Chevrolet Cruze que regresaba desde Uruguay hacia Rosario, donde vivía la familia rosarina que viajaba en ese auto.
En el lugar del siniestro perdieron la vida de manera inmediata Germán Perrone, de 40 años, conductor del Chevrolet y residente de Rosario, y Alicia Carina Bruno Ottonelli, la conductora uruguaya de 48 años.
La otra ocupante del vehículo argentino, Sabrina Judith Onyskiw, de 39 años, fue trasladada de urgencia al Hospital Centenario de Rosario en estado crítico, cursando un embarazo de 30 semanas. A pesar de los esfuerzos del personal médico, la mujer falleció alrededor de las 13:10, confirmaron fuentes oficiales, y su bebé en gestación tampoco sobrevivió.
Un sobreviviente y la atención médica
El único sobreviviente del choque es Fausto Perrone Onyskiw, un niño de dos años, hijo del matrimonio rosarino. El menor sufrió lesiones leves y permanecía internado bajo observación, acompañado por su abuela. Este sábado se confirmó que recibirá el alta médica, tras recibir atención en el hospital luego del impacto.
Mientras tanto, el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) continúa brindando contención y seguimiento al pequeño, que ya fue evaluado clínicamente como estable.
Investigación judicial y peritajes
La fiscal Natalia Bartolo quedó a cargo de la investigación para esclarecer las causas del choque frontal y determinar posibles responsabilidades. Los primeros pasos incluyen el examen de las condiciones de tránsito, la velocidad de los vehículos y las condiciones climáticas en el momento del accidente.
El tránsito en la zona estuvo interrumpido durante varias horas mientras los equipos de emergencia trabajaban en la escena, realizaban el levantamiento de los cuerpos, la remoción de los vehículos y los peritajes necesarios para la reconstrucción del siniestro.