Cerca de Gualeguaychú

Accidente fatal en la Ruta 136: murió un matrimonio rosarino y un bebé en gestación al volver de Uruguay

El siniestro dejó como saldo cuatro víctimas fatales este viernes por la mañana. Un niño de dos años, es el único sobreviviente y se recupera favorablemente mientras recibe contención del Copnaf.