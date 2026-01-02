Dos motos protagonizaron un accidente fatal sobre la Ruta 10 en Santa Fe

Un accidente fatal tuvo lugar este viernes a primera hora de la mañana sobre la Ruta Provincial 10 de la provincia de Santa Fe.
Se registró este viernes por la mañana. Hay un muerto.
Fue protagonizado por motos en el tramo entre Pilar y Nuevo Torino, en el departamento Las Colonias. Uno de los conductores, hombre, falleció tras el siniestro.
La mujer que conducía la otra moto fue trasladada en primera instancia al Samco de Pilar y luego derivada al Hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe.
De momento, no hay parte médico oficial ni detalles sobre los motivos y particularidades del incidente.
Noticia en desarrollo.