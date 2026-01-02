#HOY:

Dos motos protagonizaron un accidente fatal sobre la Ruta 10 en Santa Fe

Se registró este viernes por la mañana. Hay un muerto.

Imagen ilustrativa. Zona afectada por el siniestro. Crédito: Google Street ViewImagen ilustrativa. Zona afectada por el siniestro. Crédito: Google Street View
Un accidente fatal tuvo lugar este viernes a primera hora de la mañana sobre la Ruta Provincial 10 de la provincia de Santa Fe.

Fue protagonizado por motos en el tramo entre Pilar y Nuevo Torino, en el departamento Las Colonias. Uno de los conductores, hombre, falleció tras el siniestro.

La mujer que conducía la otra moto fue trasladada en primera instancia al Samco de Pilar y luego derivada al Hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe.

Hospital Cullen. Crédito: Manuel FabatiaHospital Cullen. Crédito: Manuel Fabatia

De momento, no hay parte médico oficial ni detalles sobre los motivos y particularidades del incidente.

Noticia en desarrollo.

Choques en Santa Fe
Las Colonias

