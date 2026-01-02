Chocaron contra un árbol tras intentar esquivar un jabalí: dos muertos

Mirá tambiénTragedia en Ruta 2: un joven de 24 años murió al chocar contra un remolque
Una mujer de 45 años y su hija de 14 murieron tras protagonizar un violento siniestro vial luego de que un jabalí se cruzara de manera inesperada sobre la ruta. El vehículo en el que viajaban terminó impactando contra un árbol, en un episodio ocurrido durante la madrugada en la provincia de Río Negro.
El accidente
El hecho tuvo lugar cerca de las cuatro de la mañana sobre la ruta provincial Nº1, a la altura del kilómetro 26. La conductora, identificada como Lorena Salguero, se desplazaba en un Chery Tiggo 2 junto a sus dos hijos cuando el animal apareció de forma repentina en medio de la oscuridad.
Ante la presencia del jabalí, la mujer intentó esquivarlo, pero la cercanía del cruce le dejó escaso margen de maniobra. Tras realizar un brusco movimiento del volante, perdió el control del rodado y terminó chocando contra un árbol ubicado en la banquina.
Un único sobreviviente
Al arribar al lugar, los equipos de emergencia constataron que la conductora y una adolescente que viajaba en el asiento delantero murieron en el acto como consecuencia del fuerte impacto. Ambas fueron trasladadas directamente a la morgue del Hospital Artémides Zatti.
El único sobreviviente fue el otro hijo de la mujer, un joven de 16 años que se encontraba en el asiento trasero. Tras el choque, quedó atrapado dentro del vehículo y debió ser rescatado mediante distintas maniobras por parte del personal de emergencia.
Según se informó, el joven solo sufrió golpes menores, aunque permanece internado en la sala 1 del hospital Zatti debido a un cuadro de shock. Actualmente se encuentra acompañado por sus tías maternas.
La familia era oriunda de Bahía Blanca y se encontraba en Viedma con motivo de las celebraciones de fin de año. Al momento del accidente, se dirigían hacia el balneario El Cóndor para visitar a familiares.
Zona considerada peligrosa
En las próximas horas se realizaría el traslado de los cuerpos hacia Bahía Blanca para su sepultura. En paralelo, la fiscal de turno, Paula Rodríguez Frandsen, dispuso peritajes tanto en el vehículo como en el lugar del hecho para determinar con precisión cómo ocurrió el accidente.
El siniestro se produjo en una curva considerada de alta peligrosidad, ubicada en el ingreso a la planta de bombeo de la empresa Aguas Rionegrinas Sociedad Anónima. Se trata de un sector cerrado, con banquinas y un marcado desnivel entre la calzada y las zonas laterales, donde se registran accidentes con frecuencia.