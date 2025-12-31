Volvía de visitar la tumba de su marido, sufrió un infarto y cayó con su auto en una laguna

Un trágico accidente se registró en el partido de Adolfo Gonzales Chaves, al sur de la provincia de Buenos Aires, donde una jubilada de 79 años, identificada como María Elena Di Rocco, murió tras volcar con su auto en una laguna de la zona.
Ocurrió en Adolfo Gonzales Chaves, al sur de la provincia de Buenos Aires. La autopsia confirmó que María Elena Di Rocco, de 79 años, tuvo un ataque cardíaco mientras manejaba.
La autopsia arrojó que la víctima sufrió un infarto mientras conducía, lo cual habría sido el desencadenante del siniestro fatal.
Fuentes policiales precisaron que eran las 14.30 de este domingo cuando Luján, la hija de 57 años de María Elena, denunció ante la Policía que estaba preocupada porque había perdido contacto con su mamá. Pasaban las horas y no tenía noticias de ella.
Ante esta situación, personal de la comisaría local inició un operativo de búsqueda por la ciudad y alrededores, el cual culminó con el hallazgo del Fiat Palio de la jubilada volcado dentro de la laguna.
El vehículo, que yacía dentro del espejo de agua por causas que hasta ese momento eran inciertas, había salido del camino de tierra a la altura de un puente sin guardarraíl.
La mujer regresaba del cementerio local, adonde había asistido para visitar la tumba de su fallecido esposo.
Una ambulancia se hizo presente en el lugar, y el médico de guardia constató la muerte de María Elena. La escena fue preservada hasta el arribo del personal de la Policía Científica, que realizó las pericias de rigor para sumar al expediente.
La investigación quedó en manos del fiscal Juan Carlos Ustarroz, de la Ayudantía Fiscal de Adolfo Gonzales Chaves, quien dispuso el secuestro del vehículo siniestrado y el teléfono celular de la víctima.
Además, el fiscal ordenó la realización de una autopsia al cuerpo de María Elena, cuyo resultado se conoció este martes. Fuentes del caso precisaron que sufrió un infarto agudo del miocardio, lo cual le hizo perder el control de su auto y terminó ahogada en la laguna.
Los restos de María Elena fueron velados durante la mañana de este martes en una sala funeraria de la ciudad, desde donde luego se realizó el traslado al cementerio local.