Buenos Aires

Tragedia en Ruta 2: un joven de 24 años murió al chocar contra un remolque

Fue el lunes por la noche a la altura de Lezama. La víctima iba en un Ford Focus que impactó de frente contra un remolque plancha enganchado a una camioneta. El conductor del otro vehículo es un policía que estaba de franco.