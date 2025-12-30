Tragedia en Ruta 2: un joven de 24 años murió al chocar contra un remolque
Fue el lunes por la noche a la altura de Lezama. La víctima iba en un Ford Focus que impactó de frente contra un remolque plancha enganchado a una camioneta. El conductor del otro vehículo es un policía que estaba de franco.
El auto chocó de frente contra un remolque en la Ruta 2, a la altura de Lezama.
Un joven de 24 años identificado como Mario Michia murió en un trágico accidente ocurrido el lunes por la noche en la Ruta 2, en jurisdicción de Lezama, provincia de Buenos Aires. El siniestro vial se produjo cuando el auto en el que viajaba chocó de frente contra un remolque plancha.
El hecho ocurrió cerca de las 23:00 a la altura del kilómetro 143, en los carriles con sentido hacia el AMBA. Según informó la empresa Aubasa, concesionaria del corredor vial, el auto involucrado fue un Ford Focus en el que iban tres personas: una mujer al volante, un acompañante y la víctima fatal, que iba en el asiento trasero.
El Focus impactó contra un remolque plancha enganchado a una camioneta Ford Ranger, conducida por un policía bonaerense de 41 años que se encontraba fuera de servicio. Ninguno de los otros ocupantes de los vehículos resultó herido.
Investigación judicial y peritajes
Tras el choque, personal policial y los servicios de emergencia trabajaron durante varias horas en la zona, que recién quedó completamente liberada pasadas las 3:00 del martes.
La investigación quedó a cargo de la UFID N°10 de Chascomús, dirigida por el fiscal Jonathan Roberts, que caratuló el hecho como homicidio culposo. Además, se iniciaron actuaciones administrativas paralelas para determinar eventuales responsabilidades.
Las circunstancias exactas que derivaron en el siniestro todavía están bajo análisis. Los peritos buscan establecer cómo fue el impacto y si el remolque tenía la señalización correspondiente.