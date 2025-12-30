A la altura de Colastiné

Hubo complicaciones en la ruta 1 por el choque entre un camión y un auto

Un camión quedó sin frenos de aire tras chocar con un automóvil. El siniestro obligó a cortes de tránsito y a un operativo especial por el calor. Las altas temperaturas pusieron en riesgo la carga de pollos vivos.