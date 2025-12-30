Hubo complicaciones en la ruta 1 por el choque entre un camión y un auto
Un camión quedó sin frenos de aire tras chocar con un automóvil. El siniestro obligó a cortes de tránsito y a un operativo especial por el calor. Las altas temperaturas pusieron en riesgo la carga de pollos vivos.
Choque y congestión de tránsito en la ruta 1. Foto: Gentileza
Una colisión entre un camión y un automóvil generó serias complicaciones en el tránsito durante la mañana de este martes sobre la ruta provincial Nº 1, en jurisdicción de Colastiné. El siniestro ocurrió cerca de las 8.35, en el kilómetro 0,5, y obligó a implementar cortes y desvíos mientras se asistía a los involucrados y se garantizaba la seguridad vial.
El accidente se produjo en el sector oeste de Colastiné y demandó la intervención inmediata del Comando Radioeléctrico de la Costa, que trabajó en la regulación del tránsito ante la congestión generada por el choque entre un camión y un automóvil. Las demoras se extendieron durante varios minutos, especialmente en el acceso a la ciudad.
Camión con pollos vivos
El camión involucrado transportaba pollos vivos, lo que añadió un factor de urgencia al operativo. Tras el impacto, el vehículo sufrió un desperfecto mecánico: se pinchó una manguera del sistema de frenos de aire, lo que le impidió continuar la marcha por sus propios medios.
Tras el siniestro vial hubo cortes y desvíos en el sector. Foto: Gentileza
Personal policial brindó colaboración en el lugar y, posteriormente, acompañó al camión por Ruta Nacional 168 hasta el Túnel Subfluvial, donde quedó a la espera de la llegada de un mecánico. La custodia se mantuvo para evitar nuevos inconvenientes en una zona de alto flujo vehicular.
Riesgo por el calor y pedido a Bomberos
Debido a las altas temperaturas, se solicitó la intervención de Bomberos para mojar a las aves y evitar su muerte por estrés térmico. La asistencia se coordinó con una base ubicada en el área del túnel, como parte del protocolo preventivo.
Intervino Comando Radioeléctrico de la Costa. Foto: archivo El Litoral
En el procedimiento trabajaron móviles del Comando Radioeléctrico, en colaboración con la unidad de Guardia Provincial y se dio conocimiento de lo sucedido al fiscal en turno.
Finalizadas las tareas de asistencia y ordenamiento del tránsito, el operativo fue dado por concluido, mientras se avanzaba con las actuaciones por el accidente vial.