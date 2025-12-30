Rompieron un cajero automático para robar dinero y fueron detenidos
Una pareja fue arrestada tras dañar el cajero del Banco Santa Fe ubicado en el ingerso a un supermercado de avenida Peñaloza al 7400. El aviso de una vecina y la rápida respuesta policial evitaron el golpe.
Cajero automático vandalizado en Peñaloza 7400. Foto: Gentileza
Dos jóvenes —un hombre de 29 años y una mujer de 19— fueron detenidos en la madrugada de este martes tras intentar forzar un cajero automático del Banco Santa Fe ubicado en el ingreso a un supermercado de avenida Peñaloza, en el norte de la ciudad. El hecho ocurrió alrededor de las 3.45 y la rápida intervención policial frustró el golpe.
El episodio se activó a partir del aviso de una mujer que interceptó a personal del Comando Radioeléctrico (CRE), que patrullaba la zona con los móviles. La testigo advirtió que una pareja estaba rompiendo el cajero automático emplazado en el supermercado J. K. Kilgelmann, a pocos metros del lugar donde se encontraban los uniformados.
Fuga fallida por Peñaloza
Con la información aportada, los efectivos se dirigieron de inmediato al lugar y, a corta distancia, detectaron a los sospechosos escapando por avenida Peñaloza hacia el sur. La fuga continuó por calle Padre Genesio hacia el oeste, en un intento por perderse en el barrio.
El operativo cerrojo dio resultado en pocos minutos. El hombre, identificado como K. R., de 29 años, fue aprehendido en la intersección de Padre Genesio y Lamadrid. En tanto, la mujer, cuyas iniciales son A. E. , de 19 años, fue detenida en Don Guanella al 4100, cuando intentaba continuar la huida.
Las "herramientas" secuestradas a los delincuentes. Foto: Gentileza
El cajero automático dañado pertenece al Banco Santa Fe, entidad que figura como víctima en las actuaciones. En el lugar se realizó una inspección ocular y se tomaron registros fotográficos para documentar los daños ocasionados durante el intento de robo.
En la Comisaría 8va.
Por razones de jurisdicción, el procedimiento quedó a cargo de la Comisaría 8ª de la Unidad Regional I. De lo ocurrido también fue informado el fiscal en turno.
Los detenidos fueron alojados en sede policial. Foto: Gentileza
Ambos aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia, imputados por tentativa de robo, mientras se avanzaba con las actuaciones de rigor para determinar el grado de daño y la mecánica empleada para violentar el cajero.