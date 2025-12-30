Cayó con el auto en un corralito de Assa en pleno macrocentro de Santa Fe

Un inesperado incidente de tránsito ocurrió este martes por la mañana en el macrocentro de la ciudad de Santa Fe cuando un auto quedó incrustado en un sector intervenido por Aguas Santafesinas SA.
Se trata de un Suzuki Fun color blanco que terminó con la rueda delantera izquierda dentro del pozo. Una ambulancia llevó a los hijos al hospital por cortes y golpes. Intervino personal de Control del municipio.
En concreto, un Suzuki Fun cayó al pozo de un corralito ubicado en la zona de calle Suipacha casi en su intersección con 9 de Julio.
Al comando del vehículo estaba una mujer que en declaraciones radiales reconoció haber sufrido golpes ella y sus hijos, que fueron trasladados al hospital.
A raíz de este incidente, una grúa de la Municipalidad debió retirar el auto al tiempo que personal de Control, realizaba desvíos en el tránsito.
En comunicación con Assa, El Litoral pudo saber que allí se realizaron trabajos de renovación de una conexión de agua que se hizo el sábado.
“Ahora está en proceso de reconstrucción de la calzada”, explicaron desde la empresa.