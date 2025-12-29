Santa Fe ciudad

Un hundimiento pone en riesgo viviendas y la seguridad urbana de barrio Sur

Ocurre sobre calle San Lorenzo al 1400. Cerca de allí otro problema urbano, obliga a lugareños a arreglos provisorios con ladrillos. La situación escaló cuando una ambulancia que operaba en una urgencia quedó encajada en la zona socavada, intensificando el reclamo por soluciones definitivas. La palabra de los vecinos.