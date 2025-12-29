Un hundimiento pone en riesgo viviendas y la seguridad urbana de barrio Sur
Ocurre sobre calle San Lorenzo al 1400. Cerca de allí otro problema urbano, obliga a lugareños a arreglos provisorios con ladrillos. La situación escaló cuando una ambulancia que operaba en una urgencia quedó encajada en la zona socavada, intensificando el reclamo por soluciones definitivas. La palabra de los vecinos.
El hundimiento complica la circulación y seguridad de los vecinos de barrio Sur. Foto: El Litoral.
Un hundimiento en calle San Lorenzo al 1400, en el corazón de barrio Sur de la ciudad de Santa Fe, mantiene en alerta a vecinos de la zona desde hace semanas. El problema, que se agrava con el paso del tiempo, sumó este lunes un episodio que encendió aún más las alarmas: una ambulancia que trasladaba una urgencia quedó encajada en el socavón.
El socavón, que comenzó como una irregularidad en la calzada, fue profundizándose de manera progresiva y hoy representa un riesgo concreto tanto para quienes circulan por la zona como para las viviendas linderas. Vecinos aseguran que el hundimiento avanza hacia las veredas y genera desniveles visibles frente a las casas, una señal clara de que el suelo continúa cediendo.
“Esto no es algo menor ni reciente. El pozo se hunde día a día y nadie da una respuesta definitiva”, expresó una vecina del sector, que remarcó que los reclamos se repiten desde hace meses sin que se concrete una solución de fondo. Según relatan, las intervenciones realizadas hasta el momento fueron parciales y dejaron trabajos inconclusos que terminaron agravando el problema.
El episodio que encendió las alarmas
La preocupación se transformó en indignación este lunes por la mañana, cuando una ambulancia que trasladaba una urgencia médica por calle San Lorenzo quedó atrapada en el hundimiento y posterior, sufrió un desperfecto mecánico. Esto provocó una larga demora generando tensión y temor entre los vecinos.
“Eso fue la gota que rebasó el vaso. Hace más de dos años que esto se viene marcando cada vez más y siempre decimos que en cualquier momento un auto va a quedar retenido”, sostuvo otro residente, que advirtió que la zona se ha convertido en una trampa para conductores y peatones.
Según los vecinos, el sector fue cuatro veces intervenido pero el problema sigue allí. Foto: El Litoral.
Reclamos reiterados y arreglos inconclusos
Según relatan los vecinos, no es la primera vez que el sector es intervenido. Aseguran que en al menos cuatro oportunidades se realizaron trabajos, principalmente vinculados a cañerías, pero que las reparaciones quedaron a medio hacer.
“Abrieron el pozo, dejaron todo roto y no terminaron el arreglo. Los caños no coincidían, los envolvían como podían y acá quedó todo así. Después de eso, el hundimiento empezó a profundizarse”, explicó una vecina, que señaló que desde hace casi dos meses la situación se volvió crítica.
Este no es el único caso de la zona: en la intersección de 4 de enero y Moreno otro hundimiento complica la zona altamente transitada por vehículos y varias líneas de colectivos. Ante la falta de intervención, algunos vecinos optaron por soluciones provisorias, colocando ladrillos y materiales para advertir el peligro, una acción paliativa frente a un problema estructural.
La palabra de Aguas Santafesinas
Desde Aguas Santafesinas SA (ASSA) confirmaron que existe una intervención de antigua data en el lugar, aunque aclararon que todavía no está determinado si el hundimiento está directamente vinculado a instalaciones de la empresa.
Germán Nessier, vocero de ASSA, explicó que se trabaja de manera coordinada con el Municipio de Santa Fe y que será necesario avanzar con autorizaciones de distintas áreas antes de definir una reparación definitiva: “La empresa hará la apertura correspondiente y, en función de lo que se determine técnicamente, se ejecutará la obra que corresponda”.
Además de dificultar el tránsito, el hundimiento es un riesgo para las viviendas linderas. Foto: El Litoral.
Riesgo urbano y preocupación creciente
Mientras tanto, el socavón continúa generando complicaciones en una calle muy transitada del barrio Sur. Automovilistas reducen la velocidad o esquivan la zona, mientras peatones circulan con precaución por veredas que ya muestran desniveles visibles.
En barrio Sur, la preocupación crece al mismo ritmo que el hundimiento. Los vecinos insisten en la necesidad de una intervención integral y urgente para evitar que la situación se agrave y derive en un accidente. “No queremos esperar a que pase una desgracia para que recién ahí se actúe”, señalaron.