Peligroso socavón al norte de avenida Aristóbulo del Valle sobre el “zanjón de la muerte”

Es en el tramo no entubado, a donde un gran zanjón a cielo abierto divide ambas manos de circulación. Las cárcavas llegan hasta el la avenida y ya se desmoronó el guardarrail y un desagüe. “Esto es un peligro y nadie hace nada”, se quejan los vecinos de la zona.