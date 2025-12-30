Un choque generó demoras en el tránsito sobre la Ruta 1 en la mano a Santa Fe

Se registran demoras este martes a primera hora de la mañana sobre la Ruta Provincial 1 en la mano hacia la ciudad de Santa Fe por un siniestro vial.
Las complicaciones se dieron en el kilómetro 0,5 sobre Colastiné, involucrando al menos dos vehículos.
El accidente de tránsito ocurrió pasadas las 7 horas a la altura de Colastiné en el kilómetro 0,5, generando demoras en la circulación tras una interrupción total inicial.
El choque involucró de forma directa a un camión con acoplado y una camioneta.
Noticia en desarrollo.