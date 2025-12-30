#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
En la mañana

Interrupción del tránsito este martes por trabajos de ASSA en Santa Fe

Se da desde primera hora en San Lorenzo al 1400.

Zona afectada de San Lorenzo y Amenábar. Crédito: Google Street ViewZona afectada de San Lorenzo y Amenábar. Crédito: Google Street View
Seguinos en
Por: 

El tránsito en la ciudad de Santa Fe tiene este martes por la mañana una interrupción puntual forzada por trabajos de Aguas Santafesinas S.A. (ASSA).

Mirá tambiénQué dice el pronóstico este martes en la ciudad de Santa Fe

Así lo notificó la Municipalidad de Santa Fe este 30 de diciembre a primera hora de la jornada, brindando detalles de las alturas y horarios de las tareas.

Mirá tambiénCómo fue la meticulosa recuperación de la flota del parque automotor municipal en Santa Fe

El primero de ellos será sobre San Lorenzo al 1400, donde desde las 7.30 hs Aguas Santafesinas realizará trabajos en el socavón que se produjo entre las calles Amenábar y 3 de Febrero.

Zona afectada de Bv. Pellegrini y 4 de Enero. Crédito: Google Street ViewEl tránsito será normal sobre Bv. Pellegrini y 4 de Enero. Crédito: Google Street View

Un segundo corte parcial en bulevar Pellegrini entre 1 de Mayo y 4 de Enero fue suspendido luego de un anuncio inicial. Se suspendió la descarga de materiales y caños en Bv. Pellegrini entre 1ero de Mayo y 4 de Enero por lo que el tránsito en la zona es normal.

Seguinos en
#TEMAS:
Santa Fe Ciudad
Estado del tránsito
Aguas Santafesinas

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro