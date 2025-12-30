Interrupción del tránsito este martes por trabajos de ASSA en Santa Fe

El tránsito en la ciudad de Santa Fe tiene este martes por la mañana una interrupción puntual forzada por trabajos de Aguas Santafesinas S.A. (ASSA).
Se da desde primera hora en San Lorenzo al 1400.
Así lo notificó la Municipalidad de Santa Fe este 30 de diciembre a primera hora de la jornada, brindando detalles de las alturas y horarios de las tareas.
El primero de ellos será sobre San Lorenzo al 1400, donde desde las 7.30 hs Aguas Santafesinas realizará trabajos en el socavón que se produjo entre las calles Amenábar y 3 de Febrero.
Un segundo corte parcial en bulevar Pellegrini entre 1 de Mayo y 4 de Enero fue suspendido luego de un anuncio inicial. Se suspendió la descarga de materiales y caños en Bv. Pellegrini entre 1ero de Mayo y 4 de Enero por lo que el tránsito en la zona es normal.