Qué dice el pronóstico este martes en la ciudad de Santa Fe

La temperatura mínima fue de 20º y la máxima sería de 35°. El Servicio Meteorológico Nacional indica en su previsión que no hay chances de precipitaciones en la jornada.

Imagen ilustrativa. Crédito: Luis Cetraro
Este martes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En base al último pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada, a pesar de la leve presencia de nubosidad.

Imagen ilustrativa. Crédito: Luis CetraroImagen ilustrativa. Crédito: Luis Cetraro

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 20° y la máxima sería de 35º, bajando a 28° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 90%, la presión de 1008.1 hPa, viento sur a 4 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento sureste entre 7 km/h y 12 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta amarillo por tormentas fuertes o viento en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

  • El miércoles tendrá una mínima de 22° y una máxima de 37°. Se espera cielo mayormente cubierto a lo largo de toda la jornada, pero sin lluvias.
  • Para el jueves se mantendría el cielo mayormente despejado a lo largo de todo el día. La mínima será de 22º y una máxima de 35º.
  • Finalmente, el viernes cielo parcialmente cubierto durante toda la jornada, con leve probabilidad de lluvia en la mañana. La mínima será de 22º y una máxima de 34º.
CLIMA EXTENDIDO
