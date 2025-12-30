Qué dice el pronóstico este martes en la ciudad de Santa Fe

Este martes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La temperatura mínima fue de 20º y la máxima sería de 35°. El Servicio Meteorológico Nacional indica en su previsión que no hay chances de precipitaciones en la jornada.
En base al último pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada, a pesar de la leve presencia de nubosidad.
El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 20° y la máxima sería de 35º, bajando a 28° en horas de la noche.
Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 90%, la presión de 1008.1 hPa, viento sur a 4 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento sureste entre 7 km/h y 12 km/h en la mañana.
Según el SMN, no rige ningún alerta amarillo por tormentas fuertes o viento en el departamento La Capital.