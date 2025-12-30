Verano

Cómo cuidarnos del sol: claves para evitar daños en la piel y disfrutar sin riesgos

La exposición solar forma parte de la vida cotidiana, pero hacerlo sin cuidados puede generar consecuencias acumulativas en la piel. Horarios a evitar, uso correcto del protector, señales de alarma y qué hacer ante una quemadura, la explicación de una especialista.