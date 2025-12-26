Verano

Cómo cuidar tu piel en medio de la ola de calor: cinco hábitos esenciales para una hidratación efectiva

La intensa ola de calor que afecta a gran parte del país no solo representa un riesgo para la salud en general, sino también para el estado de la piel. Las altas temperaturas y la exposición prolongada al sol alteran la barrera cutánea, favorecen la pérdida de agua y disminuyen su elasticidad natural.