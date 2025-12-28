#HOY:

Calor extremo: claves para evitar el golpe de calor durante las jornadas más agobiantes

Frente a las altas temperaturas y las alertas por calor, especialistas y autoridades sanitarias detallan claves para evitar golpes de calor y proteger a los grupos más vulnerables

Las altas temperaturas que superan los 38 grados en distintas regiones del país vuelven a poner en agenda un riesgo sanitario que se repite cada verano: el golpe de calor. Se trata de una afección grave que ocurre cuando el cuerpo no logra regular su temperatura interna y puede provocar consecuencias severas si no se actúa de manera rápida y adecuada.

Qué es el golpe de calor

El golpe de calor se produce cuando el organismo se expone de manera prolongada a temperaturas elevadas o realiza esfuerzos físicos intensos en ambientes calurosos, especialmente si no hay una hidratación suficiente. En estas condiciones, el cuerpo pierde la capacidad de enfriarse a través del sudor, lo que genera un aumento brusco de la temperatura corporal.

Este cuadro puede afectar a cualquier persona, pero el riesgo es mayor en bebés, niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Sin tratamiento oportuno, el golpe de calor puede provocar daños neurológicos, fallas orgánicas e incluso poner en riesgo la vida.

Hidratación constante

Beber agua de manera frecuente es la principal medida preventiva. Los especialistas recomiendan consumir líquidos durante todo el día, incluso cuando no se tiene sensación de sed, ya que el calor puede alterar los mecanismos normales del organismo. En jornadas de calor extremo, la cantidad de agua necesaria puede aumentar de forma considerable.

Es importante evitar bebidas alcohólicas, energizantes o con alto contenido de azúcar, ya que favorecen la deshidratación. En el caso de niños y personas mayores, es fundamental ofrecer líquidos de manera regular y no esperar a que los pidan.

Hábitos saludables

Durante los días de altas temperaturas, se aconseja optar por comidas frescas y livianas, ricas en frutas y verduras, que aportan agua y nutrientes esenciales. Evitar platos muy elaborados, grasos o calientes ayuda a reducir la carga térmica del cuerpo y facilita una mejor regulación de la temperatura.

Además, se recomienda mantener los ambientes ventilados, utilizar ventiladores o aire acondicionado cuando sea posible y refrescar el cuerpo con duchas tibias o paños húmedos.

Protección solar y cuidado en el exterior

La exposición directa al sol debe limitarse, especialmente entre las 10 y las 16 horas, cuando la radiación es más intensa. Usar ropa liviana, de colores claros, sombrero o gorra y protector solar es clave para reducir el impacto del calor sobre el cuerpo.

Las actividades físicas al aire libre deben realizarse en horarios de menor temperatura y adaptarse a la condición física de cada persona, evitando esfuerzos excesivos.

Señales de alerta

Reconocer los síntomas del golpe de calor puede salvar vidas. Entre las señales más frecuentes se encuentran la temperatura corporal elevada, piel caliente y seca, mareos, dolor de cabeza intenso, náuseas, confusión y debilidad general.

Ante estos síntomas, se debe trasladar a la persona a un lugar fresco, aflojar la ropa, ofrecer agua si está consciente y buscar atención médica de inmediato. La prevención y la rápida respuesta son claves para atravesar las olas de calor sin poner en riesgo la salud.

