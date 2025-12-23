Alerta amarillo por temperaturas extremas en el sur de Santa Fe y otras tres provincias de Argentina

El calor agobiante no da tregua y se mantiene en algunas zonas en el marco de mediados de diciembre, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó para este martes nuevos alertas por altas temperaturas para diferentes distritos.
El aviso del Servicio Meteorológico Nacional afecta a los departamentos santafesinos de San Lorenzo, Rosario, Constitución, Caseros y General López.
Se mantiene el alerta amarillo en regiones de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. Dentro del territorio santafesino, el aviso afecta a los departamentos de San Lorenzo, Rosario, Constitución, Caseros y General López.
Alerta amarilla
El alerta de nivel amarillo establece un efecto leve a moderado en la salud, de acuerdo al sistema del SMN.
Implica, en este caso, que las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.
Alerta naranja
Este aviso implica un efecto moderado a alto en la salud, por lo que las temperaturas pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo.
Alerta roja
La advertencia de nivel rojo significa que el calor puede tener un efecto alto a extremo en la salud. En este caso, las temperaturas son muy peligrosas, y pueden afectar a todas las personas, incluso a las saludables.
Las recomendaciones para este tipo de eventos son indicadas por el Ministerio de Salud:
Un evento de temperaturas extremas es un período en el que se espera que se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas. Luego de realizar una serie de estudios interdisciplinarios en Argentina, se encontró que había ciertos valores umbrales de temperaturas a partir de los cuales aumentaba la morbilidad y la mortalidad de las personas.