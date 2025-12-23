#HOY:

Alerta amarillo por temperaturas extremas en el sur de Santa Fe y otras tres provincias de Argentina

El aviso del Servicio Meteorológico Nacional afecta a los departamentos santafesinos de San Lorenzo, Rosario, Constitución, Caseros y General López.

El aviso rige desde esta mañana. Crédito: Flavio RainaEl aviso rige desde esta mañana. Crédito: Flavio Raina
El calor agobiante no da tregua y se mantiene en algunas zonas en el marco de mediados de diciembre, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó para este martes nuevos alertas por altas temperaturas para diferentes distritos.

Se mantiene el alerta amarillo en regiones de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. Dentro del territorio santafesino, el aviso afecta a los departamentos de San Lorenzo, Rosario, Constitución, Caseros y General López.

Qué implica cada nivel de alerta por temperaturas extremas

Alerta amarilla

El alerta de nivel amarillo establece un efecto leve a moderado en la salud, de acuerdo al sistema del SMN.

El gráfico de alertas del SMN.El gráfico de alertas del SMN.

Implica, en este caso, que las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Alerta naranja

Este aviso implica un efecto moderado a alto en la salud, por lo que las temperaturas pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo.

Alerta roja

La advertencia de nivel rojo significa que el calor puede tener un efecto alto a extremo en la salud. En este caso, las temperaturas son muy peligrosas, y pueden afectar a todas las personas, incluso a las saludables.

El aviso rige desde esta mañana. Crédito: Guillermo Di SalvatoreEl aviso rige desde esta mañana. Crédito: Guillermo Di Salvatore

Recomendaciones del SMN ante temperaturas extremas

Las recomendaciones para este tipo de eventos son indicadas por el Ministerio de Salud:

  • Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
  • No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).
  • Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.
  • Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.
  • Evitar comidas muy abundantes.
  • Ingerir verduras y frutas.
  • Reducir la actividad física.
  • Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
  • Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.
  • Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y sólo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo.

Qué es un evento de temperaturas extremas

Un evento de temperaturas extremas es un período en el que se espera que se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas. Luego de realizar una serie de estudios interdisciplinarios en Argentina, se encontró que había ciertos valores umbrales de temperaturas a partir de los cuales aumentaba la morbilidad y la mortalidad de las personas.

