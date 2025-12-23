Qué dice el pronóstico del tiempo este martes en la ciudad de Santa Fe

Este martes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La temperatura mínima fue de 21º y la máxima sería de 32°. El Servicio Meteorológico Nacional indica en su previsión que hay chances de precipitaciones en la jornada.
Este martes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En base al pronóstico de lluvias para este día, hay probabilidad de tormentas asiladas en la mañana con valores entre 10% y 40% de probabilidades, pasando a cielo parcialmente cubierto el resto de la jornada.
El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 21° y la máxima sería de 32º, bajando a 25° en horas de la noche.
Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 97%, la presión de 1005.8 hPa, viento noroeste a 4 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento este entre 0 km/h y 2 km/h en la mañana.
Según el SMN, rige un alerta amarillo por tormentas fuertes en el departamento La Capital para horas de la mañana.