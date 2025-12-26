Plan Verano

Santa Fe se quedará sin agua este domingo por el cierre de obras en la planta potabilizadora

Aguas Santafesinas completará este domingo 28 la última etapa de trabajos programados de confiabilización en la planta potabilizadora de la ciudad de Santa Fe. La intervención será de 02:00 a 09:00 y obligará a suspender la prestación en toda la capital. La recuperación será gradual y piden uso moderado de reservas.