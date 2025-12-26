Santa Fe se quedará sin agua este domingo por el cierre de obras en la planta potabilizadora
Aguas Santafesinas completará este domingo 28 la última etapa de trabajos programados de confiabilización en la planta potabilizadora de la ciudad de Santa Fe. La intervención será de 02:00 a 09:00 y obligará a suspender la prestación en toda la capital. La recuperación será gradual y piden uso moderado de reservas.
Aguas Santafesinas completará trabajos del Plan Verano en la planta. Crédito: Flavio Raina
Aguas Santafesinas informó que este fin de semana terminará el conjunto de tareas programadas de confiabilización en la planta potabilizadora de la ciudad de Santa Fe y que, para completar esa etapa, habrá un corte total del servicio durante la madrugada del domingo.
La suspensión alcanzará a toda la ciudad entre las 02:00 y las 09:00 del domingo 28 de diciembre, en el marco de intervenciones planificadas para reducir el impacto sobre la actividad diaria y sostener el suministro durante los días hábiles.
Desde la empresa explicaron que los trabajos forman parte del Plan Verano y se desarrollaron en instalaciones subterráneas consideradas estratégicas dentro del proceso de potabilización, con el objetivo de asegurar el servicio ante el aumento de demanda propio de la temporada.
Para esta instancia final se reiteró que la vuelta del agua será progresiva, a medida que se represurice el sistema. En ese marco, recomendaron moderar el uso de las reservas domiciliarias hasta que el servicio se estabilice en los distintos sectores.
El corte total será el domingo 28, de 02:00 a 09:00, en toda Santa Fe. Crédito: Flavio Raina
El esquema de trabajo, detallaron, permitió sostener la prestación en etapas previas durante jornadas hábiles y concentrar las acciones insoslayables en horarios nocturnos de fin de semana, con una ventana de corte acotada.
En paralelo a la reanudación del suministro, Aguas Santafesinas realizará un purgado de la red con liberación de agua a la vía pública en puntos estratégicos. La maniobra busca minimizar la aparición de episodios de turbiedad tras la intervención.
Si se detecta agua turbia, la indicación es dejar correr el agua desde la primera canilla de ingreso al domicilio hasta que recupere su apariencia habitual, como medida práctica para normalizar el servicio en cada vivienda.
Plan Verano: trabajos para asegurar el verano santafesino
La intervención que se completa este domingo apunta a reforzar la confiabilidad de la planta potabilizadora y a mejorar el margen operativo del sistema frente a picos de consumo y contingencias de la época estival, con tareas que se ejecutaron en etapas para no interrumpir el servicio de manera sostenida.
Tras la reanudación, habrá purgado de red y la recuperación será gradual.
En ese sentido, la empresa insistió en el criterio de trabajo “por tramos”, con continuidad durante los días hábiles y cortes puntuales cuando la complejidad técnica lo vuelve inevitable, para llegar a enero con el sistema en mejores condiciones.
Atención al usuario y canales de contacto
Ante consultas o reclamos, Aguas Santafesinas recordó que mantiene atención al usuario las 24 horas por WhatsApp al +54 341 695 0008 y mediante la oficina virtual en su portal institucional.
El pedido final, de cara a la madrugada del domingo, fue atravesar el corte con uso responsable de las reservas y contemplar que la normalización será gradual, con purgado en la vía pública y eventuales episodios de turbiedad en el arranque.