Crece la moda de no usar protector solar, pero los médicos alertan sobre sus riesgos
Ante la creciente moda que cuestiona el uso habitual de filtros solares, dermatólogos recalcan que tanto la radiación ultravioleta como la exposición sin protección siguen siendo factores clave en el desarrollo de cáncer de piel.
Eel uso de protector solar debe ser de FPS 30 o más
El debate sobre la conveniencia y seguridad del uso habitual del protector solar ha vuelto a primer plano. Un número creciente de voces públicas —influencers, activistas de estilo “natural” y comunidades online— promueven la idea de que los bloqueadores solares serían innecesarios o incluso perjudiciales.
Radiación UV, vitamina D y mitos del “sol saludable”
El sol aporta beneficios indiscutibles: estimular la producción de vitamina D, favorecer el ánimo, mejorar la regulación de los ritmos circadianos.
Pero también implica riesgos concretos que no deben minimizarse. Como señalan los expertos, la radiación ultravioleta (UV) es la principal causa de cáncer de piel, incluyendo formas más agresivas como el melanoma.
En EE.UU. se diagnostican más de cinco millones de casos de cáncer de piel al año
En EE.UU. se diagnostican más de cinco millones de casos de cáncer de piel al año, y que en el Reino Unido hasta el 86 % de los melanomas se atribuyen directamente a la radiación solar o a fuentes artificiales.
Ese dato subraya que, aunque la exposición al sol puede formar parte de una vida saludable, ello no exonera del cuidado de la piel.
La corriente que cuestiona los protectores solares se apoya en varios argumentos: la absorción de ciertos filtros químicos en la sangre —como avobenzona, oxibenzona o octocrileno— según estudios de la Food and Drug Administration (FDA) de EE.UU., y la idea de que “lo natural” basta para protegerse.
La FDA aclaró que esos hallazgos no implican que los protectores sean peligrosos, sino que requieren más análisis.
No cuidarse implica riesgos concretos que no deben minimizarse.
Por su parte, fuentes como la Skin Cancer Foundation señalan que no hay evidencia de que el uso de protector solar provoque cáncer de piel, e insisten en que lo que sí está comprobado es la relación entre la exposición al sol sin protección y dicho riesgo.
En ese sentido, expertos advierten que el mensaje “ya no necesito usar protector solar” responde más a modas que a datos científicos.
Medidas prácticas y prevención continua
Para que la protección solar sea efectiva, los especialistas coinciden en distintos puntos: el uso de protector solar de FPS 30 o más, reaplicación cada dos horas o tras sudor o agua, vestir ropa de cobertura, usar sombrero y gafas, y evitar la exposición directa entre las 10 y las 16 horas.
El protector solar y las demás medidas de fotoprotección “son herramientas primarias de prevención. Evitarlas sería como dejar de usar el cinturón de seguridad”.
Otro aspecto importante: los llamados protectores “minerales”, basados en óxido de zinc o dióxido de titanio, que funcionan como barreras físicas, son válidos para quienes prefieren fórmulas más simples o tienen pieles sensibles.
No obstante, la clave no es sólo aplicar un producto, sino adoptar una rutina de protección frecuente e integral.
Respecto a la exposición solar moderada —por ejemplo, al aire libre temprano o al atardecer— los dermatólogos no la desaconsejan. Pero insisten: “exponerse al sol sin protección no equivale a vida saludable”.
Tal como lo expresó la dermatóloga Zakia Rahman, de la universidad de Stanford: “Las redes están llenas de mensajes simplistas. La luz solar tiene beneficios, pero no puede usarse como excusa para dejar la protección”.
La evidencia también indica que cortar abruptamente el uso del protector solar puede incrementar el riesgo de daño acumulativo en la piel, el cual se manifiesta décadas después.
Desde la perspectiva de salud pública, la recomendación es que la prevención salva vidas. Esta lógica implica incorporar la fotoprotección como hábito cotidiano, no sólo en verano o en contextos de ocio, sino de modo permanente para todos los tipos de piel.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
