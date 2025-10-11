Cómo mantener la casa fresca y proteger a los animales del calor

Con la llegada de las altas temperaturas, las mascotas también sienten los efectos del calor y necesitan un entorno adecuado para mantenerse cómodas y seguras. En muchos hogares, los animales domésticos pasan gran parte del día en interiores, por lo que mantener la casa fresca se vuelve una necesidad tanto para ellos como para sus dueños.
El bienestar de perros, gatos y otros animales depende, en gran medida, del control ambiental. Durante los meses más calurosos, una casa mal ventilada puede convertirse en un riesgo para su salud, especialmente en animales mayores o con pelajes densos. Por eso, adaptar el hogar y anticiparse al calor extremo es una de las mejores formas de cuidado preventivo.
Estrategias para reducir el calor
Existen diversos métodos para mantener el hogar más fresco sin depender exclusivamente del aire acondicionado. La ventilación cruzada es uno de los recursos más efectivos: abrir ventanas opuestas permite que el aire circule y refresque el ambiente. También es importante mantener las persianas o cortinas cerradas durante las horas de mayor exposición solar, evitando que el calor se acumule.
Medidas simples que ayudan a reducir el riesgo de golpes de calor.
Otra medida fundamental es prestar atención a los suelos. Los pisos de cerámica o mármol tienden a conservar una temperatura más baja, por lo que se recomienda dejar libre una zona donde las mascotas puedan recostarse. Si el suelo es de madera o alfombra, colocar una manta térmica o una toalla húmeda puede ayudar a mantenerlos más frescos.
El agua cumple un papel esencial. No solo deben tener siempre un recipiente lleno y limpio, sino también disponer de más de uno en distintos puntos de la casa. Las mascotas tienden a beber más cuando el acceso al agua es fácil y visible. Además, se pueden colocar cubos de hielo en los bebederos o preparar bandejas con agua para que los animales se refresquen las patas.
Recomendaciones
Mantener una temperatura adecuada en el hogar cuando hay mascotas requiere planificación y atención diaria. Estas son algunas recomendaciones prácticas que marcan la diferencia:
Evitar el encierro: nunca dejar a los animales en habitaciones cerradas sin ventilación o en autos estacionados.
Cuidar la exposición solar: ubicar sus camas o zonas de descanso en lugares sombreados y lejos de ventanas directas al sol.
Ventilar los ambientes ayuda a reducir la temperatura interior.
Refrescar el ambiente: usar ventiladores o climatizadores portátiles dirigidos hacia las áreas donde suelen descansar.
Higiene constante: cepillar el pelaje regularmente ayuda a eliminar el exceso de pelo y mejora la transpiración natural.
Controlar los horarios de actividad: los paseos o juegos deben realizarse en la mañana temprano o al atardecer, cuando la temperatura desciende.
Atender signos de incomodidad: jadeo excesivo, letargo o falta de apetito pueden ser señales de sobrecalentamiento.
La clave para un verano seguro con mascotas está en los detalles del entorno doméstico. Un ventilador bien ubicado, un bebedero adicional o una cortina cerrada en el momento justo pueden marcar una gran diferencia. Las rutinas también influyen: reducir la actividad física en las horas de más calor y ofrecer alimentos ligeros favorece la regulación natural del cuerpo.
