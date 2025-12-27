Brasil bajo calor extremo: récords históricos y alerta roja en San Pablo y Río
El Instituto Nacional de Meteorología emitió una alerta roja por “gran peligro” para la salud humana ante temperaturas muy por encima de la media. San Pablo rompió récords históricos, mientras que en Río de Janeiro los termómetros rozan los 40 grados.
San Pablo, la ciudad más poblada de América Latina, volvió a romper este viernes por segundo día consecutivo el récord de calor de 2025 al alcanzar una temperatura máxima de 36,2 °C. El registro se dio en el marco de una intensa ola de calor que afecta a gran parte de Brasil y mantiene en alerta roja a varios estados, entre ellos San Pablo y Río de Janeiro.
El verano austral comenzó con temperaturas extremas para los más de 12 millones de habitantes de la capital paulista. El jueves, feriado de Navidad, los termómetros ya habían llegado a los 35,9 °C, una marca anual que fue superada este viernes a las 15.00 hora local, según datos del Instituto Nacional de Meteorología (Inmet).
La gobernación de San Pablo advirtió que los 36,2 °C registrados constituyen la temperatura más alta para un mes de diciembre desde 1961, lo que “evidencia la intensidad del actual episodio de calor extremo”.
Alerta roja por “gran peligro” para la salud
El Inmet emitió este viernes una alerta roja para todo el territorio de los estados de San Pablo y Río de Janeiro, que se mantendría al menos hasta el lunes. La advertencia, que implica “gran peligro” para la salud humana, también abarca localidades de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais y Espírito Santo, en el oeste, centro y sur del país.
Según los pronósticos oficiales, hasta comienzos de la próxima semana se esperan temperaturas hasta cinco grados centígrados por encima del promedio habitual para esta época del año.
Pedido para reducir el consumo de agua en San Pablo
Ante el impacto de la ola de calor, el gobierno regional de San Pablo pidió a sus 46 millones de habitantes reducir de manera “inmediata” el consumo de agua. Las autoridades señalaron que se registró un aumento del 60 % en la demanda en algunas zonas, lo que afectó el nivel de los embalses que abastecen a la región metropolitana de San Pablo.
La administración estadual llamó a adoptar medidas de ahorro, como duchas más cortas, y recomendó evitar el uso de agua para llenar piscinas, lavar vehículos o limpiar veredas.
Además, recordó que el estado atraviesa uno de los períodos con menor nivel de precipitaciones de los últimos años, lo que ha derivado en una sequía prolongada y en niveles críticos en varias represas.
Río de Janeiro roza los 40 grados
En Río de Janeiro, uno de los principales destinos turísticos del país, las temperaturas han rondado los 40 °C durante las horas centrales del día. El intenso calor llevó a miles de personas a concentrarse en las playas de Copacabana e Ipanema, en busca de alivio frente a las altas temperaturas.
Una masa de aire caliente como causa principal
De acuerdo con los especialistas, el episodio de calor extremo se debe a la presencia de una masa de aire caliente y húmedo que se ha extendido sobre las regiones centro, oeste y sureste de Brasil, intensificando las temperaturas y prolongando el fenómeno en gran parte del país.