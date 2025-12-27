En alerta máxima

Brasil bajo calor extremo: récords históricos y alerta roja en San Pablo y Río

El Instituto Nacional de Meteorología emitió una alerta roja por “gran peligro” para la salud humana ante temperaturas muy por encima de la media. San Pablo rompió récords históricos, mientras que en Río de Janeiro los termómetros rozan los 40 grados.