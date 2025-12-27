Pekín endurece su respuesta

Venta de armas a Taiwán: China congela activos y prohíbe negocios a empresas de EE.UU.

El gobierno chino anunció sanciones contra 20 empresas del sector de defensa estadounidense, entre ellas filiales de Boeing y Northrop Grumman, en represalia por un millonario paquete de armamento aprobado por Washington para Taiwán, una isla que Pekín considera parte inalienable de su territorio.