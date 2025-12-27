Un autobús cayó por un barranco en Guatemala y dejó 15 muertos

Un trágico accidente vial conmocionó este viernes a Guatemala, luego de que un autobús de pasajeros se precipitara por un barranco en la Ruta Interamericana, en el oeste del país. El siniestro dejó al menos 15 personas fallecidas y alrededor de 20 heridos, varios de ellos con lesiones de gravedad.
El hecho ocurrió en el kilómetro 174 de la Ruta Interamericana, en un tramo conocido como la cumbre de Alaska, dentro del departamento de Totonicapán. Se trata de un sector caracterizado por su geografía accidentada, curvas pronunciadas y pendientes pronunciadas, lo que lo convierte en una de las zonas más riesgosas para la circulación.
Por motivos que aún se investigan, el colectivo perdió el control y cayó a un barranco de aproximadamente 75 metros de profundidad, provocando un escenario de extrema gravedad.
Víctimasfatalesyheridos
Desde el lugar del siniestro, los equipos de emergencia confirmaron la magnitud de la tragedia. “Son 15 personas fallecidas en este accidente de tránsito”, informó el vocero de los bomberos voluntarios, Leandro Amado. Además, señaló que cerca de 20 pasajeros fueron trasladados de urgencia a centros de salud cercanos.
Entre las víctimas fatales se contabilizaron once hombres, tres mujeres y un menor de edad, según precisaron las autoridades que intervinieron en el operativo de rescate.
Equipos de rescate trabajan en el lugar del accidente.
El recorridoylainvestigación
El vehículo involucrado pertenece a una línea de transporte extraurbano y realizaba el trayecto entre la Ciudad de Guatemala y el departamento de San Marcos, una región ubicada en la frontera con México. Las causas del accidente todavía no fueron determinadas y permanecen bajo investigación.
Personal policial y peritos trabajan para establecer si hubo fallas mecánicas, exceso de velocidad u otros factores que hayan contribuido a la caída del autobús.
El operativo de rescate se desplegó en una zona de difícil acceso.
Problemarecurrente
Los siniestros fatales en rutas guatemaltecas se repiten con frecuencia. En febrero pasado, otro autobús cayó a un barranco en el acceso norte de la capital del país y provocó la muerte de 54 personas, uno de los episodios más trágicos de los últimos años.
Tras aquel hecho, el presidente Bernardo Arévalo aprobó un seguro obligatorio para vehículos motorizados. Sin embargo, la medida fue suspendida luego de fuertes protestas del sector del transporte.
Finalmente, el gobierno resolvió avanzar en la conformación de una mesa técnica para implementar la regulación prevista en la ley de tránsito de 1996 y elaborar un proyecto de ley general de transporte. El objetivo es que las nuevas normas entren en vigencia en un plazo máximo de un año.
Mientras tanto, la tragedia ocurrida en Totonicapán vuelve a poner en evidencia la urgencia de reforzar los controles y las condiciones de seguridad en las rutas del país.