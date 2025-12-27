La amistad entre Norris y Fenestraz, del paddock a las pistas de esquí

Sacha Fenestraz, uno de los máximos exponentes argentinos del automovilismo internacional, aprovechó el receso de fin de año para disfrutar de unas vacaciones junto a su amigo Lando Norris, flamante campeón del mundo de Fórmula 1 con McLaren.
El encuentro tuvo lugar en Courchevel, Francia, uno de los centros de esquí más exclusivos de Europa, y reunió a varias figuras del deporte motor y del mundo del entretenimiento.
El piloto cordobés de 26 años, nacido en Francia y formado deportivamente en Córdoba, se encuentra actualmente compitiendo en la Super Fórmula Japonesa, luego de haber transitado categorías formativas, Fórmula E y otros campeonatos internacionales.
A través de sus redes sociales, Fenestraz compartió imágenes de los días de descanso junto a Norris, Edward Jones, Max Fewtrell y el reconocido DJ neerlandés Martin Garrix.
“Últimas semanas del año con amigos y familia. Feliz Navidad a todos”, escribió el argentino en una publicación de Instagram que rápidamente generó repercusión entre los fanáticos del automovilismo.
Uno de los momentos más comentados fue un video publicado por Ed Jones, ex piloto de IndyCar y de las 24 Horas de Le Mans, en el que se observa al grupo esquiando. Allí, Norris dejó ver una faceta poco habitual: el campeón del mundo dudando antes de descender una pendiente pronunciada.
“No quiero hacer esto… no sé si quiero hacerlo”, se lo escucha decir, mientras Fenestraz, entre risas y nervios, acompaña la escena con un espontáneo: “Por el amor de Dios”.
Las imágenes mostraron un costado distendido y humano de los protagonistas, lejos de la presión de las competencias y los grandes escenarios del automovilismo internacional.
La amistad entre Fenestraz y Norris no es reciente. Se remonta a sus años en la Fórmula Renault Europea, cuando ambos competían en el equipo Tech 1. En una entrevista previa, el argentino recordó cómo se forjó el vínculo y reveló que incluso llegaron a vivir juntos en Inglaterra.
“Corríamos en el mismo equipo y ahí nos hicimos amigos. En 2018 vivimos juntos cerca de Londres. Es una persona increíble, con un corazón inmenso”, relató Fenestraz en su momento, además de compartir anécdotas cotidianas que reflejan la cercanía entre ambos, como una confusión con la calefacción del piso que terminó en carcajadas.
Otro recuerdo simpático fue cuando el argentino le hizo probar fernet al británico. “No le gustó. A la primera no gusta, es a la tercera… pero no llegó a la tercera”, contó entre risas.
Fenestraz también se refirió a la consagración de Norris en el Gran Premio de Abu Dhabi, donde el británico se coronó campeón de Fórmula 1. “Estaba muy feliz. Tenemos el mismo representante, así que fue un momento especial para todos”, expresó en diálogo con el portal japonés Auto Sport.
El cordobés siguió la carrera desde un avión rumbo a Japón y reconoció haber vivido la definición con mucha tensión. Tras el triunfo, el intercambio de mensajes fue breve pero significativo. “Le pregunté si tenía resaca y me respondió que sí”, contó con humor.
Ese plan de ir a esquiar juntos, mencionado tiempo atrás, finalmente se concretó y quedó reflejado en las postales que recorrieron las redes.
En lo estrictamente deportivo, Sacha Fenestraz compitió durante 2025 en la Super Fórmula Japonesa con el equipo Vantelin Team Tom’s. Cerró la temporada en el octavo puesto del campeonato, con 49 puntos, destacándose su victoria en la novena fecha disputada en Fuji, en un certamen altamente competitivo.
Mientras Norris celebra su consagración en la cima de la Fórmula 1, Fenestraz continúa consolidando su carrera internacional, con la misma pasión que lo llevó a compartir pistas, anécdotas y ahora también vacaciones con el campeón del mundo.