Cierre de temporada

Santa Fe Fútbol Club apuesta fuerte al 2026 y va por el ascenso

Con planificación, convicción y un proyecto deportivo claro, Santa Fe Fútbol Club ya puso en marcha un 2026 que promete alto impacto. La institución que preside Fernando Yori cerró el año con definiciones clave: cuerpo técnico confirmado, refuerzos en camino y un objetivo firme. El eslogan “Enseñamos de cerca para que lleguen lejos…” comienza a tomar forma en una estructura que combina trabajo, identidad y ambición deportiva.