Santa Fe Fútbol Club apuesta fuerte al 2026 y va por el ascenso
Con planificación, convicción y un proyecto deportivo claro, Santa Fe Fútbol Club ya puso en marcha un 2026 que promete alto impacto. La institución que preside Fernando Yori cerró el año con definiciones clave: cuerpo técnico confirmado, refuerzos en camino y un objetivo firme. El eslogan “Enseñamos de cerca para que lleguen lejos…” comienza a tomar forma en una estructura que combina trabajo, identidad y ambición deportiva.
Cuerpo técnico. Santa Fe Fútbol Club y su nueva ilusión. Foto: Flavio Raina
Santa Fe Fútbol Club no detiene su marcha. Con la tranquilidad que otorga un año deportivo positivo y la certeza de que los grandes desafíos se construyen con planificación, la institución que forma parte activa de la Liga Santafesina de Fútbol ya se encuentra trabajando con la mirada puesta en el 2026.
El cierre de temporada no fue solo una celebración, sino también el punto de partida de un proyecto que tiene como meta principal el tan ansiado ascenso.
El club que preside Fernando Yori y que tiene como referente institucional y deportivo a Esteban Kreig decidió no dejar nada librado al azar. En ese contexto, cerrar el año con definiciones concretas fue una prioridad.
Así lo expresó el propio Yori durante el encuentro de despedida junto a los deportistas, varones y mujeres, que forman parte de la gran familia de Santa Fe Fútbol Club.
“Junto Virginia y otros colaboradores, hicimos un gran año deportivo en el club. Hoy, con la fiesta de cierre junto a nuestros deportistas, ya planificamos y pusimos en marcha los objetivos que nos trazamos para el 2026. Nos estamos armando para poder lograr el tan ansiado ascenso.
Dirigentes , cuerpo técnico y nuevas caras. Así se prepara Santa Fe Fútbol.
Por eso ya cerramos con Alberto Escribanich, un técnico capacitado y de gran experiencia en torneos de ascenso. El club está preparado para lograr cosas importantes y por eso queremos ir al descanso con temas cerrados”, sostuvo el presidente, a modo informativo.
Planificación y bases sólidas
La llegada de Alberto “Beto” Escribanich al banco de Santa Fe Fútbol Club no es un dato menor. Se trata de un entrenador con recorrido, conocimiento del fútbol regional y experiencia en procesos de ascenso, una combinación que la dirigencia consideró fundamental para dar el salto de calidad que el club se propone.
Escribanich, en diálogo con Diario El Litoral durante su visita, dejó en claro que el desafío lo encuentra motivado y con ganas de seguir escribiendo historia. “Estamos cerrando un año de grandes logros y por eso avanzamos con Santa Fe Fútbol.
El club nos abrió sus puertas y acá estamos con varios jugadores que ascendieron con Santa Rosa. Con el presidente Yori nos pusimos de acuerdo, abrochamos nuestra llegada y ya estamos trabajando para los objetivos que nos trazamos para el 2026”, explicó.
El nuevo entrenador no esquivó el tema central: el ascenso. “El ascenso es algo que el club quiere conseguir, pero también sabemos que todos los equipos trabajan por lo mismo. Esto es fútbol. Nosotros lo que ofrecemos es trabajo y dedicación”, remarcó, dejando en claro que el camino será exigente, pero posible.
Santa Fe Fútbol Club, a pesar de su corta historia, ya logró consolidarse como una institución con identidad propia. “Es un club que hizo historia a pesar de sus jóvenes años de vida”, señaló Escribanich, valorando el crecimiento sostenido y el compromiso dirigencial.
Un cuerpo técnico confirmado y refuerzos en camino
Otro de los puntos fuertes del proyecto es la conformación del cuerpo técnico, que ya se encuentra prácticamente definido. En esta nueva etapa, Escribanich estará acompañado por Walter González y Mario Genesi como ayudantes de campo; Pablo Gómez será el preparador físico, mientras que la coordinación física estará a cargo de Lucas Ruiz.
Además, ya se concretaron incorporaciones de jugadores que se sumarán al plantel actual, reforzando una base que mostró buenas señales durante la última temporada.
Con este panorama, el plantel descansará unos días antes de iniciar la pretemporada, prevista para mediados de enero, cuando comenzará formalmente el trabajo de cara a un año que asoma exigente y cargado de ilusiones.
La planificación temprana, el orden institucional y la coherencia entre discurso y acciones aparecen como pilares de un Santa Fe Fútbol Club que quiere ser protagonista. Nada parece improvisado y cada paso responde a un objetivo mayor.
La ilusión ya está en marcha. El eslogan que identifica al club, “Enseñamos de cerca para llegar lejos…”, empieza a transformarse en hechos concretos, no solo en la faz competitiva, sino también en el crecimiento integral de la institución, que continúa apostando fuerte por la formación en sus categorías menores e infantiles.
En ese camino, Diario El Litoral vuelve a decir presente en la camiseta de Santa Fe Fútbol Club, acompañando un proyecto que se consolida y que eligen muchas familias como espacio de formación deportiva y humana.
Con trabajo, compromiso y sueños compartidos, Santa Fe Fútbol Club ya juega el partido más importante: el de un 2026 que promete ser un gran año de desafíos, crecimiento y objetivos por cumplir.