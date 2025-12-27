La renovación de los "históricos" mantiene en vilo a Rosario Central

El plantel de Rosario Central todavía no volvió a los entrenamientos, pero hay ruido de fin de año en el club del barrio Arroyito de Rosario.
La dirigencia “canalla” negocia las extensiones de contrato de tres jugadores que fueron clave en los últimos logros del conjunto rosarino. Dos de ellos están prácticamente asegurados
El plantel de Rosario Central todavía no volvió a los entrenamientos, pero hay ruido de fin de año en el club del barrio Arroyito de Rosario.
Más allá de la impresionante pirotecnia que arrojó la institución el pasado 24 de diciembre para celebrar el cumpleaños 136 del club, que hizo temblar a diferentes barrios de la ciudad, en lo futbolístico el estruendo viene por otro lado.
Tres jugadores que ya se pueden considerar “históricos” del equipo “canalla” que consiguió dos títulos en los últimos dos años, están negociando las extensiones de sus vínculos. Según trascendió, dos de ellos tienen prácticamente asegurada su continuidad en la temporada 2026. Pero las tratativas con el tercero en cuestión, vienen bastante complicadas.
Los tres futbolistas que tienen que firmar nuevos contratos con Central son el arquero Jorge Broun, el defensor Carlos Quintana y el mediocampista ofensivo Ignacio Malcorra. Sin dudas, fueron tres pilares del equipo que ganó la Copa de la Liga de 2023, bajo la conducción técnica del recordado Miguel Ángel Russo.
Y también fueron muy importantes en esta temporada 2025, que finalizó con el reconocimiento al “Canalla” como campeón del año, tras haber finalizado primero en la tabla anual.
De acuerdo a lo que trascendió de la institución “auriazul”, Broun y Quintana tiene asegurada su continuidad en Central. “Fatura” no tuvo un campeonato brillante, pero brinda seguridad en el arco a partir de su experiencia y liderazgo, a tal punto que es el subcapitán “canalla”, detrás de Ángel Di María. El portero cumplirá 40 años en 2026.
El “Pelado” Quintana es un portento en el fondo, aunque ahora la incógnita pasa por saber cómo volverá de la grave lesión que sufrió en uno de sus tobillos en cancha de Gimnasia de La Plata. Desde el punto de vista clínico, el zaguero está en condiciones de realizar la pretemporada. En el próximo mes de febrero llegará a los 39 años.
Con Broun y Quintana prácticamente abrochados, la expectativa se centra en “Nacho” Malcorra, quien espera que la dirigencia respete ciertas condiciones para volver a estampar su firma en el contrato con Central.
“Estoy negociando un contrato nuevo. Puede ser que se dé o que no. El tema lo maneja mi representante, es a él que quien le hicieron la oferta, sabe las condiciones que yo quiero, lo que me gusta”, declaró Malcorra en los últimos días cuando le preguntaron por su futuro.
Todo indica que el nuevo técnico, Jorge Almirón, lo tiene en sus planes para la exigente competencia del año que viene. Aunque no hay que olvidar que el propio Almirón lo dejó libre en Lanús hace ya algunos años, cuando ambos coincidieron en el “Granate”.
Lo cierto es que a esta negociación le queda poca vida, ya que el vínculo de Malcorra con Central vence el próximo 31 de diciembre. Antes de esa fecha tiene que haber una resolución para saber si “Nacho” se presentará o no al inicio de la pretemporada en el predio de Arroyo Seco.