Gustavo Nepote, de paso por Santa Fe

“En el fútbol argentino, el equipo chico ya dejó de ser un chico”

El entrenador de arqueros de Hernán Crespo, en San Pablo, habló de la necesidad de “empoderarse” en el fútbol. Dijo que Unión hizo un torneo “tremendo” pero que desaprovechó la oportunidad y se sorprendió con lo que le pasó a Colón en este año.