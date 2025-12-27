“En el fútbol argentino, el equipo
chico ya dejó de ser un chico”
El entrenador de arqueros de Hernán Crespo, en San Pablo, habló de la necesidad de “empoderarse” en el fútbol. Dijo que Unión hizo un torneo “tremendo” pero que desaprovechó la oportunidad y se sorprendió con lo que le pasó a Colón en este año.
Aquellas experiencias en Qatar y Emiratos Arabes lo habían alejado de los afectos a un Gustavo Nepote muy apegado a Santa Fe, aún a pesar de que ese arraigo incondicional al fútbol lo vino llevando de un lugar a otro del mundo, mucho más a partir de su ligazón –también incondicional- al cuerpo técnico de Hernán Crespo, desde aquellos tiempos victoriosos con Defensa y Justicia. Y en esta segunda parte del año le vino la chance, otra vez, de volver al San Pablo de Brasil, un grande que necesitaba reacomodarse y escapar de una situación compleja en un torneo muy competitivo como el brasileño (20 equipos, sin promedios y con los últimos cuatro bajando de categoría), que finalizó con el equipo metido en la Pre Libertadores.
-¿Qué fue volver al San Pablo luego de aquello de Qatar y Emiratos Arabes?
-Desde ya que algo muy lindo, porque nosotros ganamos el campeonato Paulista allí y la verdad es que nos fue bien. Yo llevaba cinco meses en Santa Fe, muy cerca de los afectos pero con el “bichito” del fútbol empezando a picar.
-¿Cuál es la gran diferencia entre Brasil y Argentina?
-¡La Liga…! Hay 12 o 13 equipos que juegan Libertadores o Sudamericana, cuatro que se van al descenso y solo tres o cuatro que no juegan por nada. Entonces, el torneo es tenso y no te podés dormir en ningún momento.
-¿Y qué pensás que lo hace competitivo al fútbol argentino, que es tan distinto al brasileño?
-Los clubes, los jugadores… Acá se juega con promedio y eso ya casi no existe. A mí me entusiasma más una forma de disputa como la de Brasil que la que tenemos acá. Allá es mucho más directo, no hay promedios, no hay play off para llegar al título…
-¿Y lo económico?
-Allá es superior y eso también lo hace más competitivo.
"Hay que aprender a empoderarse. En la cancha son 11 contra 11"
-¿Por qué pasa, en Argentina, que Platense, Central Córdoba o Independiente Rivadavia salgan campeones?
-Porque se está dando un proceso en el que los equipos chicos se dan cuenta de que pueden. Los ayuda la forma de disputa de los torneos. Platense no llega por ser el mejor en la fase clasificatoria y tampoco lo fue Estudiantes.
-Por lo visto, “billetera no mata galán” en el fútbol argentino. A Gallardo le dieron 77 millones de dólares para que gaste y en Boca más de 50…
-Mirá, nosotros en Al Ain ganamos la Champions Asiática, que es como ganar la Libertadores. ¿Y sabés cómo?, dejando en el camino al Al Nassr de Cristiano Ronaldo y al Al Hilal de Neymar. El presupuesto de ellos era tremendamente superior al nuestro. Pasó entonces que los jugadores nuestros se empoderaron, se dieron cuenta de que podían competir…
-O sea que se empoderaron contra la billetera…
-¡Es igual que acá!... ¿Por qué no puedo ganar en el Monumental o en la Bombonera?, ¿qué me lo impide?
-¿Unión desaprovechó la oportunidad este año?
-¡Totalmente!... Unión estaba haciendo un torneo tremendo, pero le ganó Gimnasia, que venía a los tumbos. Los jugadores de Gimnasia vieron una oportunidad que les cayó del cielo, entraron por la venta y la aprovecharon… Se empoderaron… Por eso también es lindo el fútbol, porque el menos pensado te saca el título… Empoderarse es eso, no pensar que sos chico y salir a jugar de igual a igual.
-Pumpido reclama menos conformismo y más decisión para ir por más…
-No sé si es conformismo, creo que pasa mucho por los procesos… Colón salió campeón de la Liga en su momento y Unión no viene haciendo mal las cosas, porque lo que hizo fue muy bueno y se quedó en el final por esas cosas que tiene el fútbol.
-Vos mencionás la palabra proceso y es tan difícil sostener eso en el fútbol argentino, ¿no?
-La cabeza, la dirigencia, es clave en eso. Pasan muchas cosas en el año, no se puede tener un plantel corto, hay que traer jugadores que te jueguen 25 o 30 partidos como mínimo y apuntar a jóvenes y a las inferiores. Por ejemplo, en San Pablo se trabaja a nivel top mundial en inferiores, pero el problema es que vienen y se los sacan. Por eso hablo de la importancia de los dirigentes. Entiendo que ellos deben vender para sostener el club y armar los planteles, pero justamente por eso tienen que estar asesorados, tanto a la hora de vender como a la de traer jugadores saludables que realmente vengan a jugar. Así se achica el margen de error.
-¿Te sorprendió lo de Colón?
-¡Absolutamente!... En su momento, creí que Moreno y Fabianesi tenía la experiencia y capacidad para manejar el fútbol y nunca pensé que iba a terminar así. Como te decía, los equipos chicos ya dejaron de ser chicos. Ponerse la camiseta de Colón implica ganar y cuando empezás a perder, te bloqueás y cuesta mucho volver a la senda del triunfo. Cualquiera te gana. Hay mucho de mental… Y creo que no bancaron el proceso de Delfino, ahí estuvo el error de los dirigentes.
-¿Y por qué pensás que pasó eso?
-Porque los dirigentes son tan impacientes como la gente. Y eso no está bien… A mí me pasó con mi bar en la pandemia. No me enloquecí y salimos adelante.
"Hoy, el entrenador no solo entrena, también gestiona"
-Pusineri dijo el otro día que es cada vez más difícil ser entrenador. ¿Coincidís?
-Pusineri dijo el otro día que es cada vez más difícil ser entrenador. ¿Coincidís?
-Antes, el entrenador era entrenador y punto. Hoy, el entrenador tiene que pensar más en gestionar, estar atrás del jugador, de los dirigentes, gestionar emociones, disciplina, el grupo… Hoy el jugador te dice que vio el partido de la Champions, ¡pero lo vio con el celular en la mano! Lo vio pero no lo vio, ¿se entiende?
-En Brasil se trabaja con director deportivo desde hace tiempo. ¿Cómo es la rutina de trabajo?, ¿quién trae o elige a los jugadores?
-El director deportivo, el dirigente y el entrenador se tienen que poner de acuerdo. Eso es lo ideal. Cada club tiene su temática. Hay algunos, por ejemplo, que le permiten al técnico que traiga dos jugadores nomás. Y yo estoy convencido que el club que saca ventaja es aquel en el que los tres se ponen de acuerdo. Si cada uno tira para su lado, empiezan los problemas. ¿Qué sería lo ideal?, que el técnico diga cuántos jugadores necesita y tire los nombres. Luego, viene la etapa del consenso, del acuerdo mutuo, de la búsqueda de alternativas si el plan A no funciona o no se puede. El problema es si te quieren imponer o armar el equipo, porque para algo está el entrenador, que es el que pone la cara. La figura del director deportivo es muy importante, porque debe estar capacitado, conocer el ambiente, los jugadores y las necesidades del plantel. Y que el dirigente administre.