Nuevos vehículos

Cómo fue la meticulosa recuperación de la flota del parque automotor municipal en Santa Fe

Al asumir la actual gestión, más del 40% de esa flota de esta capital estaba inactiva. Hoy, hay más de 300 unidades en calle. La Municipalidad lleva invertidos a la fecha más de 7 mil millones de pesos en la compra y reparación de estos rodados.