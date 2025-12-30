Cómo fue la meticulosa recuperación de la flota del parque automotor municipal en Santa Fe
Al asumir la actual gestión, más del 40% de esa flota de esta capital estaba inactiva. Hoy, hay más de 300 unidades en calle. La Municipalidad lleva invertidos a la fecha más de 7 mil millones de pesos en la compra y reparación de estos rodados.
Se presentaron las 30 maquinarias pesadas y vehículos livianos compradas. Crédito: Flavio Raina
Días atrás, fue noticia que la Municipalidad local invirtió más de $3.000 millones para mejorar el parque automotor, que fue “histórica”, según fuentes del gobierno local. El acto de presentación de las nuevas unidades fue encabezado por el intendente Juan Pablo Poletti y demás autoridades municipales, junto a referentes del gremio de empleados municipales, ASOEM.
Fueron 30 las maquinarias pesadas y vehículos livianos adquiridos, con destino a distintas áreas operativas. “Con este aporte, la gestión busca optimizar los servicios públicos y mejorar las condiciones de trabajo de los empleados municipales. Estamos poniendo la flota municipal acorde para poder llegar cada vez más al territorio”, declaró el mandatario local.
Pero para llegar a esto hubo un proceso previo, que fue largo y meticuloso. Es que al asumir la actual gestión municipal de la ciudad capital, el 9 de diciembre de 2023 -y luego de una auditoría de la Sindicatura Municipal-, se detectó que más del 40% de la flota total del parque automotor estaba “en condiciones críticas de operatividad”.
Ahora la GSI tendrá, además de camionetas, autos. Crédito: Gentileza
Esa flota del parque automotor municipal está integrada por camiones volcadores, camionetas 4 por 2 y 4 por 4, retroexcavadoras, tractores, camiones roll-off, camiones con grúa, minibús -etcétera-.
Son aquellas maquinarias pesadas que están las 24 horas y los 365 días del año realizando tareas de obras públicas; destape y limpieza de canales y desagües pluviales, seguridad pública (las camionetas de la GSI, por ejemplo), entre muchas otras funciones.
El desafío de la recuperación
En diálogo con El Litoral, Víctor Hadad, coordinador de Gabinete municipal, contó cómo fue la recuperación de la flota. “Con aquel informe de la Sindicatura, nos propusimos reparar la flota y, de a poco, ir incorporando nuevas unidades. Hablamos de retropalas, motoniveladoras, camionetas, camiones, etcétera, en función de las necesidades de las distintas áreas”.
Pasó el tiempo y hoy, Santa Fe capital tiene una flota municipal asegurada de 310 unidades, sin contar lo que son las herramientas manuales para servicios públicos, como motoguadañas, motosierras o máquinas podadoras. Este universo de unidades incluye los coches del COBEM, de la Dirección de Alumbrado Público, de la GSI, más las áreas de Gestión Hídrica y Ambiente.
Hadad dio números de las adquisiciones: “Se invirtieron 2.400 millones de pesos en 2024, y 3.096 millones el 2025. Eso hace un total de casi 5.500 millones de pesos. Pero si se agregan los casi 1.300 millones de pesos de reparaciones en talleres, en estos dos años de gestión llegamos a una cifra cercana a los 7.000 millones de pesos en total (compras y reparaciones)”.
Desde el 11 de diciembre de 2023 se reactivó fuertemente el Taller Municipal, que cuenta con 35 empleados: 22 para el área operativa (reparación y mantenimiento de unidades), y el resto se dedica a hacer análisis técnico-administrativo, o análisis de gestión de compras.
Procedimiento técnico
“Cuando un vehículo tiene un problema, se lo manda al taller. Se emite una solicitud de pedido para su reparación. Todas las unidades tienen un número de interno, están registradas en gestión de bienes, tienen su seguro correspondiente, su póliza -etcétera-”, explicó Hadad.
Poletti supervisa una de las unidades adquiridas. Crédito: Gentileza
“Cada vehículo tiene un número de unidad con el cual se lo identifica fácilmente y se puede hacer la trazabilidad de esa unidad”, agregó luego. Cuando ese vehículo ingresa al taller, se hace la solicitud del pedido de, por ejemplo, un cambio en los amortiguadores o porque hay que hacerle un cambio de aceite, por citar sólo dos ejemplos.
Luego se inicia otro trámite administrativo: de acuerdo al monto (de lo que cuesta una reparación vehicular), se determina si será por compra descentralizada -más rápida en términos de tiempo-, concurso de precios o una licitación pública.
Se emite la orden de compra correspondiente, que es una constancia donde figura el nombre del proveedor, la precisión de lo que tiene que reparar de tal o cual unidad, y el monto. Así, tras ese trámite y con la compra hecha (amortiguadores o cubiertas, por caso), los empleados del taller inician la reparación.
Cuántos se repararon
“Se llevan reparados desde el 11 de diciembre de 2023 a la fecha 260 vehículos. Dentro de lo que es concepto de reparación está incluido el cambio de aceite, cambio de líquidos, amortiguadores, cubiertas y un largo etcétera”, adujo luego el coordinador.
Y aclaró: “Hay que tener en cuenta que la mayoría de los vehículos municipales transitan las 24 horas al día. Para dar una idea: una camioneta de la GSI que se compró el año pasado, 0 km, hoy ya tiene más de 200.000 km. Es que están todo el día en la calle”, explicó luego.
Y son 535 las unidades de trabajo manuales, como motoguadañas, motosierras, podadoras en altura reparadas -entre otras- a la fecha. “Es un número importante: 1.235 millones de pesos, casi 1.000.000 de dólares, sólo en reparaciones. Y al trabajo lo hacen los empleados municipales”, valoró Hadad.
Funcionarios municipales con referentes del gremio ASOEM. Crédito: Gentileza
También ponderó como “muy importante” que todo este trabajo se está haciendo junto con ASOEM. “El gremio también ayuda en esto. Nosotros trabajamos con los choferes, para que todos cuidemos estos bienes de capital que son de todos los santafesinos. Y queremos fortalecer eso con capacitaciones, seminarios, etcétera”.
La última compra
Consultado sobre la última compra (por licitación pública), el funcionario explicó que siempre estas adquisiciones de bienes de capital se realizan en función de las prioridades de la gestión municipal. Aquí aparecen la basura, la desobstrucción de canales y desagües (gestión hídrica) y la seguridad pública (camionetas de la GSI).
“Le pedimos a cada secretario que nos pase una lista de las unidades que necesitan. Pero en este caso, al igual que en la compra anterior que hicimos, la prioridad es Ambiente, Gestión Hídrica, y ahora compramos autos para la GSI. Luego, se unifican todos los criterios y se actúa en consecuencia”.
La flota del parque automotor municipal está integrada -insistió en este concepto-, por las prioridades públicas de la actual gestión. “Esas prioridades son mantener y mejorar las calles (bacheo); limpiar los canales, recolectar basura y colaborar junto al gobierno provincial en la seguridad pública de la ciudad”, completó Víctor Hadad.
“El parque automotor es algo esencial: sin flota no hay posibilidad de que la ciudad pueda mejorar. No es un accesorio al sistema, forma parte constitutiva de la génesis de la gestión para que la ciudad pueda estar bien. El vecino debe entender esto. Estamos orgullosos del trabajo que hacen los empleados del taller, y de las compras que se pudieron hacer”, cerró.