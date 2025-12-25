Los vaivenes del empleo formal e informal en el Gran Santa Fe: cuáles son lo números finos

Mirá también

Las infracciones de tránsito, el gran "karma" de la ciudad de Santa Fe: cuáles son las más cometidas

Gráfico 1. Empleo y desocupación según sexo. Crédito: Archivo

Mirá también

En Santa Fe, el 20% de los hogares aún no tiene acceso a Internet y existe "disparidad digital" entre distritos

Mirá también

Cómo vivimos: en la ciudad de Santa Fe, el 38% de los hogares aún no tienen desagües cloacales

Gráfico 2. Informalidad laboral según categorías. Crédito: Archivo

Mirá también

El 23% de los hogares de la ciudad de Santa Fe, con calidades de construcción entre "regulares" y "malas"

3 de cada 12 jóvenes no estudian ni trabajan. Archivo

Mirá también

En dos décadas, la chance de acceder al "sueño de la casa propia" en la ciudad de Santa Fe cayó 12%

La desocupación, indicador que preocupa. Crédito: Mauricio Garín

Mirá también

El tránsito y su "epidemia": cómo evolucionaron las muertes por hechos viales en Santa Fe