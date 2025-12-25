Los vaivenes del empleo formal e informal en el Gran Santa Fe: cuáles son lo números finos
Según el último informe "Santa Fe Cómo Vamos", a fines de 2024 la PEA fue del 44% en el área metropolitana ampliada, con leve incremento respecto de 2023. La situación de los ocupados informales. El 30% de los jóvenes no estudia ni trabaja.
La construcción, rubro que tracciona el empleo. Crédito: Archivo
El primer lugar y con corte al período aludido, el Aglomerado Gran Santa Fe (AGSF) registró una población total de 552.260 habitantes. De este total, unas 244.424 personas conformaron la Población Económicamente Activa (PEA), lo que equivale al 44,3% del total.
Por su parte, los restantes 307.836 habitantes (55,7%) se clasifican como población inactiva (pasivos, gente que busca trabajo pero que aún no lo encuentra, desocupados). Dentro de este grupo, unas 181.609 personas son mujeres (59,0%) y 126.227 son varones (41,0%).
El contexto
Si se observa hacia el interior de la PEA, dentro del indicador de las personas ocupadas y desocupadas laboralmente, aparecen los primeros guarismos interesantes.
El informe consigna que la cantidad de personas ocupadas fue de 231.982, lo que representó el 94,9% de la PEA. Los desocupados totalizaron 12.442 personas (5,1%). La tasa de desocupación fue del 5,1%. En cuanto a la distribución por sexo, tanto en ocupados como en desocupados, los varones concentran alrededor del 57,0% y las mujeres el 43,0%.
Gráfico 1. Empleo y desocupación según sexo. Crédito: Archivo
El limpio: en dicho período y el Gran Santa Fe, la Población Económicamente Activa (PEA) representó el 43,2% de la población total, mientras que los "inactivos" (dentro de la PEA, personas que no trabajan ni buscan activamente empleo) abarcaron el 56,8% restante.
"En la comparación interanual con el mismo trimestre de 2023, hubo un leve incremento de 0,7 puntos porcentuales, un crecimiento en la cantidad de ocupados y una disminución en el número de desocupados", destaca el relevamiento.
Personas ocupadas
Dentro del universo de personas ocupadas en términos laborales, aparecen varias clasificaciones: asalariados estatales o en relación de dependencia (empresas privadas), entre trabajadores por cuenta propia, trabajadores familiares sin remuneración y patrones (por ejemplo, titulares de pymes con empleados).
Durante el cuarto trimestre de 2024, los asalariados se mantuvieron como la categoría predominante, representando el 67,2% del total de ocupados. Sin embargo -advierte el SFCV-, esta participación relativa refleja una reducción de 5 puntos porcentuales en comparación con el mismo trimestre de 2023".
Esta caída se explica principalmente por una caída del número de asalariados -10.683 personas-, combinada con un incremento en el total de ocupados, lo que hace que la proporción de asalariados sobre el total disminuya. ¿Por qué dicha disminución?
Gráfico 2. Informalidad laboral según categorías. Crédito: Archivo
Se explica porque la "balanza laboral" se inclinó a favor de los cuentapropistas. Las demás categorías ocupacionales mostraron un aumento en su participación relativa. En particular, los trabajadores por cuenta propia aumentaron su peso hasta el 25,8%, mientras que los patrones alcanzaron el 6,6% del total de ocupados, aduce luego.
"Estos cambios reflejan una dinámica de reconfiguración en la forma de insertarse al mercado laboral, donde, si bien el empleo asalariado sigue siendo mayoritario, las categorías vinculadas a la autonomía laboral presentan un crecimiento relativo, con más diversidad en la forma en que las personas se insertan en el mercado de trabajo del AGSF", agrega.
Informalidad
En aquel cuarto trimestre de 2024, el Indec incorporó nuevas preguntas en la Encuesta Permanente de Hogares y comenzó a medir la informalidad laboral. Conocer la tasa de informalidad ofreció una visión más amplia y precisa del mercado laboral, "reflejando la heterogeneidad de inserciones que coexisten en la economía".
Con todo, la informalidad laboral dentro del total de los ocupados alcanzó al 39,8% en el AGSF, "un valor idéntico al registrado para el promedio de la Región Pampeana, y levemente inferior al 42,0% observado en el total de aglomerados", añade el estudio.
Empleo joven
El informe analiza el tópico "empleo joven", y los números vuelven a ser interesantes, por los claroscuros que aparecen.
Se considera como población joven al conjunto de personas que se encuentran entre los 18 y los 29 años de edad. El análisis de este grupo etario por separado es relevante dadas las mayores dificultades que el mismo suele tener al insertarse en el mercado laboral.
3 de cada 12 jóvenes no estudian ni trabajan. Archivo
El total de esta población para el cuarto trimestre del 2024 es de 90.625 personas, de las cuales 47.850 son mujeres y 42.775 son varones. La PEA para este grupo poblacional es de 42.338 personas, lo cual es bastante menor que el promedio de mediano plazo, que es alrededor de 50.000.
Además, experimentó una caída del 12,1%, en comparación con el tercer trimestre del año 2023. Esta reducción en la PEA indica una menor participación de los jóvenes en la fuerza laboral. Y menor participación está acompañada de una reducción en la cantidad de ocupados, pero también con una disminución de los desocupados.
Un último indicador que suele considerarse para este grupo poblacional es la proporción de personas que no estudian, no trabajan ni buscan empleo. Para el cuarto trimestre del 2024, la participación relativa de las personas bajo esta condición fue del 23,9%, alcanzado así su máximo nivel durante el período 2016-2024", dice el estudio.
Desocupados
Finalmente, se toma el ítem de "desocupados", universo de personas que no tienen empleo, pero que se encuentran disponibles para trabajar y han realizado acciones concretas de búsqueda de empleo durante el período de referencia.
La desocupación, indicador que preocupa. Crédito: Mauricio Garín
En el cuarto trimestre de 2024, el número total de desempleados en el AGSF se ubica en 12.442 personas, lo que representa una disminución de 2.800 individuos en relación con el mismo trimestre del año anterior.
"Este valor no sólo confirma una tendencia a la baja en el corto plazo, sino que además constituye el registro más reducido de desocupación observado en el período 2020-2024, marcando una señal positiva para la dinámica reciente del mercado laboral", enfatiza el informe.
Al analizar la duración del desempleo -una dimensión central para evaluar la vulnerabilidad de quienes se encuentran fuera del mercado laboral-, se observó que en el último trimestre de 2024, 249 personas llevaban más de seis meses en la búsqueda activa de empleo. Esto equivale al 42,2% del total de desocupados.
"En otras palabras, no sólo se redujo la cantidad total de desempleados, sino que además disminuyó el peso relativo de los desempleados de larga duración, históricamente el grupo más afectado por las dificultades de inserción", sentencia el SFCV.