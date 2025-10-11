En dos décadas, la chance de acceder al "sueño de la casa propia" en la ciudad de Santa Fe cayó 12%
El dato se desprende del informe Santa Fe Cómo Vamos. Cada vez es más difícil comprar una vivienda o construir. Y a su vez, desde 2001 hasta 2022 -30 años en datos censales-, se duplicó la cantidad de personas que alquilan en esta capital.
En el último informe Santa Fe Cómo Vamos, que tomó como base estadística el Censo 2022, aparece un dato llamativo: desde 2001 a aquel año, hubo una significativa caída porcentual en la cantidad de viviendas propias, es decir, aquellas que fueron adquiridas y tienen una titularidad en la ciudad capital.
¿Qué permite inferir esto? Que en dos décadas, más exactamente en 21 años -entre un censo y otro-, se redujeron las chances del acceso al llamado "sueño de la casa propia". La situación en la actualidad y como agravante no muestra indicios de que cambiará en lo breve, ya que, por ejemplo, políticas virtuosas como el Plan Procrear están paralizadas.
En el Censo 2001, en la ciudad de Santa Fe había un 76% de viviendas propias (con titularidad en el Registro General de Propiedad Inmueble de Santa Fe). Ese número descendió a 63,8% en el Censo 2022, con lo cual la reducción porcentual de las viviendas propias fue, en dos décadas, del 12,2%.
Según los datos del censo 2022, el 63,8% de los hogares reside en una vivienda propia, el 23,4% en una vivienda alquilada, el 5,7% en una vivienda prestada, el 0,4% en una vivienda cedida por trabajo, y el 6,7% en "otra situación".
"Se registra un crecimiento continuo de los hogares (familias) que residen en viviendas alquiladas, que pasaron de representar el 11,6% en 1991 (período desde donde se aborda la línea histórica de las estadísticas) a más del doble en 2022, con un 23,4%. En 2001, el porcentaje de casas alquiladas fue del 12,1%: el incremento con lo que pasaba hace tres años es del 11,3%.
"Esta tendencia refleja una transformación estructural en las modalidades de acceso a la vivienda, con una pérdida gradual del peso relativo de la propiedad y una creciente relevancia del alquiler como régimen predominante, especialmente en contextos urbanos", indica el Informe Santa Fe Cómo Vamos.
"En conjunto, los datos permiten observar que en las últimas tres décadas (de 1991 a 2022) se ha producido un cambio relevante en el régimen de tenencia de las viviendas, con un claro desplazamiento desde la propiedad hacia el alquiler", agrega luego.
Y prosigue: "Entre 1991 y 2022, la tenencia de vivienda propia se reduce en 5,3 puntos porcentuales, mientras que la vivienda alquilada se incrementa en 11,8 puntos porcentuales".
Pero el dato más saliente es la comparación entre lo que pasaba en 2001 y el último Censo, pues en este lapso queda más rotundamente marcado el cambio de paradigma: cada vez hay menos viviendas propias, y más viviendas alquiladas.
Entre 2001 y lo que pasaba hace tres años, la proporción de viviendas prestadas se redujo ligeramente, de 6,6% a 5,7%, la cesión por motivos laborales mostró una leve baja, pasando de 0,9% a 0,4%, y las situaciones no clasificadas en las categorías anteriores disminuyeron del 11,7% al 6,7%.
Casas, departamentos y ocupación
En 2022, la ciudad capital tenía un total de 164.737 viviendas, de las cuales 164.604 son viviendas particulares y 133 son viviendas colectivas (edificios). "Del total de viviendas particulares, el 89,7% están ocupadas, mientras que el 10,3% son viviendas desocupadas". Este último aspecto puede analizarse desde el concepto de "caries urbanas".
Dentro del universo de las viviendas particulares ocupadas, un 98,6% de las mismas presenta un sólo hogar dentro de la vivienda, mientras que el 1,4% restante presenta dos o más hogares.
En el censo de 2022, el tipo de viviendas ocupadas tiene una distribución del 74,5% en casas; un 22,8% en departamentos y un 2,7% restante en otros tipos de viviendas. "El 23,4% de los inmuebles desocupados está en alquiler/venta, el 20,8% es de uso comercial, el 15,6% está ocupado pero sin personas presentes, el 10,1% se encuentra en construcción", cita el informe.
Tipo de metodología
La metodología utilizada "es de carácter cuantitativo, de tipo descriptivo. El estudio se centra en diversos universos de análisis, presentando indicadores que permiten caracterizar a la población, los hogares y las viviendas de la ciudad de Santa Fe", aclara el informe local.
En este contexto, se entiende por hogar a la persona o conjunto de personas que residen bajo un mismo techo y comparten los gastos de alimentación. A su vez, una vivienda particular se define como aquella destinada al alojamiento de uno o más hogares, donde los residentes conviven bajo un régimen familiar, sean o no parientes.
