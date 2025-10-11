Relevamiento

En dos décadas, la chance de acceder al "sueño de la casa propia" en la ciudad de Santa Fe cayó 12%

El dato se desprende del informe Santa Fe Cómo Vamos. Cada vez es más difícil comprar una vivienda o construir. Y a su vez, desde 2001 hasta 2022 -30 años en datos censales-, se duplicó la cantidad de personas que alquilan en esta capital.