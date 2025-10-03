Por ordenanza

El Concejo prohibió la publicidad de sitios de apuestas ilegales en los colectivos de Santa Fe

Se trata de los juegos al azar que no cuentan con el dominio legal -bet.ar- ni licencia otorgada por la Lotería de Santa Fe para operar en el territorio provincial. Es un modo de desalentar el juego online ilegal, sobre todo en los menores de 18 años.