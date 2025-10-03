El Concejo prohibió la publicidad de sitios de apuestas ilegales en los colectivos de Santa Fe
Se trata de los juegos al azar que no cuentan con el dominio legal -bet.ar- ni licencia otorgada por la Lotería de Santa Fe para operar en el territorio provincial. Es un modo de desalentar el juego online ilegal, sobre todo en los menores de 18 años.
La norma regirá para los coches de líneas urbanas. Crédito: Archivo Pablo Aguirre
Este último es un requerimiento esencial de las plataformas dedicadas a este tipo de entretenimiento para operar en el territorio provincial. En concreto, lo que hicieron los legisladores locales fue incorporar un artículo (12 ter) a la Ordenanza Nº 11.580, que es la que regula el Servicio de Transporte Público de Pasajeros por Colectivos en esta capital.
Subiendo. Los usuarios se encuentran con publicidades de todo tipo. Subiendo. Crédito: Flavio Raina
Asimismo, el Ejecutivo Municipal “determinará por la vía reglamentaria las sanciones para las empresas prestatarias que incumplan con esta disposición y los mecanismos para el retiro inmediato de las publicidades cuya prohibición aquí se establece”, dice el despacho aprobado.
Finalmente, se le encomendó al municipio la confección del texto ordenado de la Ordenanza Nº 11.580, conforme el procedimiento establecido en la Ordenanza Nº 12.798.
Un problema que preocupa
Un sondeo de Opina Argentina -en más de mil casos- reveló que el 16% de los jóvenes encuestados reconoce que realiza apuestas online, número que crece a 24% si se incluye a los adultos.
También concluyó que los más propensos son los varones, y que muchos de los encuestados (un 24%) creen que el grupo más afectado por la ludopatía son los adolescentes de 12 a 16 años. El problema se debe en gran medida al incremento de los sitios online con apuestas deportivas, casinos y loterías, decía una nota de El Litoral.
Preocupa el avance de las apuestas online, sobre todo en los más chicos. Crédito: Archivo
"Hay una enorme cantidad de plataformas de este tipo, y muchas de ellas son oficiales, es decir, las que vemos en los sponsors del fútbol, camisetas de clubes, etc. Y después están también las ilegales", apuntó Soledad Martínez, especialista en ciberseguridad, en el citado artículo periodístico.
En los fundamentos, los ediles sostuvieron que la ordenanza “tiene por objeto adecuar la regulación de la publicidad en las unidades del transporte por colectivos a la legislación provincial vigente en materia de explotación de juegos de azar, reforzando la legalidad y la protección de los usuarios”.
En la provincia de Santa Fe -recordaron-, la autoridad de aplicación para los juegos de azar y apuestas online es la Caja de Asistencia Social - Lotería de Santa Fe (CAS). Cualquier plataforma que desee operar legalmente dentro del territorio santafesino debe contar con autorización previa de la CAS, además del dominio legal (bet.ar).
La ordenanza fue aprobada por unanimidad. Crédito: Luis Cetraro
“Operadores como BetSur, aunque posean dominio bet.ar no cuentan con habilitación provincial en Santa Fe, por lo que operar dentro del territorio resulta ilegal”, agregaron luego.
“Autorizar o tolerar publicidad de sitios sin licencia local implica una vulneración indirecta de la normativa de juego, además de exponer a los apostadores a operar sin respaldo legal ni garantías ante la autoridad provincial”. Asimismo, “configura una competencia desleal hacia los operadores que cumplen con los requisitos fiscales y legales de la jurisdicción santafesina”.
La promoción de sitios de apuestas “impacta especialmente en adolescentes y jóvenes, un grupo con mayor susceptibilidad a desarrollar conductas de juego problemático y adictivo”, adujeron luego
Por ello, “es responsabilidad de la administración pública reducir la exposición a mensajes que puedan inducir a prácticas de riesgo, contribuyendo a un entorno urbano más regulado y seguro para toda la población”, cerraron Perman y Battistutti.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
