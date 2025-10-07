Un revelador informe que nos espeja

Radiografía de Santa Fe: cómo son los hogares y la calidad de vida de la ciudad

La Municipalidad presentó un informe basado en los datos del Censo 2022 que describe cómo cambió la población en la última década. La ciudad tiene 408.572 habitantes, más hogares pequeños, una tendencia al envejecimiento y leves mejoras en el acceso a servicios básicos.