Radiografía de Santa Fe: cómo son los hogares y la calidad de vida de la ciudad
La Municipalidad presentó un informe basado en los datos del Censo 2022 que describe cómo cambió la población en la última década. La ciudad tiene 408.572 habitantes, más hogares pequeños, una tendencia al envejecimiento y leves mejoras en el acceso a servicios básicos.
La ciudad de Santa Fe, la zona portuaria y el río. Foto: Fernando Nicola
La Municipalidad de Santa Fe presentó un informe elaborado a partir de los datos del Censo 2022 que traza una radiografía actualizada de quiénes viven en la capital provincial, cómo son sus hogares y cuáles son las condiciones de vida en la ciudad. Se trata de un producto innovador y único a escala local, que busca poner la información al servicio del diseño de políticas públicas, la toma de decisiones del sector privado y académico, y la planificación del desarrollo urbano.
El trabajo fue desarrollado en el marco del Programa Santa Fe Cómo Vamos, una iniciativa conjunta entre la Municipalidad y la Bolsa de Comercio de Santa Fe, con el acompañamiento de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) - Facultad Regional Santa Fe. El objetivo es ofrecer un Informe Especial sobre el Censo 2022 que sirva de insumo para comprender las dinámicas poblacionales y proyectar acciones en pos de mejorar las condiciones de vida de los santafesinos.
“Contar con información precisa y actualizada sobre la población, los hogares y las viviendas es clave para planificar la ciudad que queremos”, destacaron desde el programa. Los datos censales permiten, entre otras cuestiones, detectar cambios demográficos y sociales, identificar necesidades emergentes y orientar la elaboración de políticas públicas que respondan a la realidad de cada territorio.
Los puentes y la Setúbal, la posta de la capital santafesina. Foto: Fernando Nicola.
Una ciudad que crece y envejece
Según el Censo 2022, la población de Santa Fe asciende a 408.572 habitantes, lo que representa un crecimiento del 4,4% respecto del Censo 2010. En cuanto a la composición sociodemográfica, el 52,9% son mujeres, y por cada 100 jóvenes hay 62 personas mayores, lo que reafirma una tendencia hacia el envejecimiento de la población.
El informe también da cuenta de 149.903 hogares, un 20% más que en 2010. Los hogares unipersonales (27,4%) y los conformados por parejas (24,9%) son los más frecuentes, lo que muestra una clara tendencia hacia núcleos familiares más pequeños.
Vivienda y condiciones de vida
En materia de hábitat, Santa Fe cuenta con 164.737 viviendas, de las cuales 164.604 son particulares y 133 colectivas. El 89,7% de las viviendas particulares están ocupadas, y en la mayoría (98,6%) habita un solo hogar.
El 63,8% de los hogares reside en una vivienda propia, aunque esta cifra muestra una leve baja respecto de 2010 (−2,9%). En tanto, el 23,4% alquila, el 5,7% vive en una vivienda prestada, el 0,4% en una cedida por trabajo y el 6,7% en otra situación habitacional.
Respecto a las condiciones estructurales, el 5,5% de los hogares presentaba en 2022 Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), indicador que refleja un desafío pendiente en materia de equidad urbana.
Acceso a servicios y tecnología
En cuanto a los servicios básicos, el 95,8% de los hogares cuenta con agua por cañería dentro de la vivienda, un aumento del 4,6% respecto del Censo 2010. Además, el 93,8% utiliza agua de red pública para beber y cocinar, y el 53,2% emplea gas de red o electricidad para cocinar, 3,1 puntos más que en la medición anterior.
El acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) también muestra una expansión: el 79,9% de los hogares tiene conexión a internet, el 90% posee celular con internet, y el 62,6% cuenta con computadoras, tablets u otros dispositivos.
La peatonal santafesina, uno de los centros comerciales locales. Foto: Guillermo Di Salvatore
Una foto para pensar la ciudad
El informe, que reúne indicadores sociales, demográficos y económicos, ofrece una fotografía de la Santa Fe de hoy, pero también permite comparar su evolución en el tiempo. Esta mirada longitudinal resulta esencial para evaluar cómo cambiaron las condiciones de vida y planificar acciones que reduzcan desigualdades.
Además, el estudio incorpora información por distritos, lo que facilita una primera aproximación a las diferencias internas dentro del ejido urbano. Si bien cada territorio presenta particularidades, contar con esta base de datos local y actualizada constituye un paso clave hacia una gestión pública más informada y participativa.
