Ciudad de Santa Fe

Contra los "nidos de ratas": intiman a 6 propietarios de inmuebles abandonados para que los mantengan

Se tratan de "caries urbanas": un viejo motel, un edificio que dejó de construirse, hasta una confitería ya cerrada. Con el abandono, estos lugares se llenan de maleza, alimañas e incluso reductos para delincuentes. El padecimiento de los vecinos del entorno.