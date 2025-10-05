Proyecto del Concejo

Punto por punto, cómo es el plan para "darles vida" a las garitas del antiguo tren urbano de Santa Fe

Se pidió una factibilidad para cerrar los apeaderos y reconvertirlos en oficinas descentralizadas, lugares de charlas temáticas y hasta un centro de vigilancia. Hoy, estas garitas están descuidadas, y se han vuelto refugio para gente en situación de calle.