En debate: ¿es posible prohibir el nepotismo en la administración pública de la ciudad de Santa Fe?
Una concejala presentó una iniciativa para adherir a una ley provincial, la cual prohíbe la designación preferencial de familiares directos en la administración pública del municipio local. El expediente está en comisiones, pero "no se mueve".
En el Concejo de Santa Fe existe un interesante proyecto que plantea adherir a una ley provincial (además de modificar una ordenanza vigente), con la intención de prohibir la designación preferencial de familiares directos (nepotismo) en la administración pública de la Municipalidad local.
Según el Sistema de Información de Expedientes Municipal, la iniciativa legislativa, que es un proyecto de ordenanza, se encuentra con pase a la Comisión de Gobierno; sin embargo, el último movimiento del expediente (CO-0062-02030534-8) fue el 3 de abril de 2025, es decir, hace seis meses.
En concreto, lo que plantea es que la Municipalidad de Santa Fe adhiera a los términos de la Ley Provincial N° 14.397 de "prohibición de designación preferencial de familiares directos en la administración pública provincial".
Qué dice la ley
La Ley Provincial Nº 14.397 fue sancionada el 27 de febrero y promulgada el 20 de marzo de 2025, y taxativamente prohíbe el nepotismo o la designación preferencial de familiares directos (grupo familiar primario) para cargos y empleos en el sector público provincial no financiero cuando sus familiares directos hayan fallecido o se jubilen.
Busca así eliminar prácticas de favoritismo para el ingreso a la administración pública provincial; terminar con el nepotismo y las designaciones hereditarias en el ámbito público provincial, con aplicación a todos los órganos y entes que integran el sector público provincial no financiero.
Afecta a familiares directos (grupo familiar primario) de trabajadores que fallecieron o se jubilaron. Los municipios santafesinos como el de esta capital provincialestán facultados e "invitados", con la aprobación de una ordenanza, que es la intención del proyecto en ciernes, adherir a los alcances de dicha normativa provincial.
Estatuto
El comentado proyecto de ordenanza, que es impulsado por la concejala Silvina Cian (Interbloque oficialista "Unidos"), también dispone, en línea con la adhesión a la ley provincial, modificar el artículo 10 de la Ordenanza N° 8.527, que es el Estatuto para el Personal Municipal de la ciudad de Santa Fe.
Ese artículo -propone la iniciativa legislativa- quedaría redactado de la siguiente manera: “El ingreso a la función pública se hará previa acreditación de la idoneidad. Serán requisitos indispensables ser argentino, nativo o naturalizado, salvo caso de excepción cuando determinados tipos de actividades así lo justifiquen".
Otros de los requisitos son "poseer condiciones morales y de conducta; aptitud psicofísica para la función (...); el personal permanente ingresará por el nivel inferior del agrupamiento correspondiente, salvo que deban cubrirse puestos superiores y que no existan candidatos que reúnan las condiciones requeridas una vez cumplidos los procesos de selección”
Fundamentos
Dentro de los fundamentos del proyecto, Cian recuerda que en la normativa provincial (artículo 3) se invita a los municipios y comunas a adherir a la ley o dictar normas en el mismo sentido. También, se prohíbe la homologación de convenios colectivos que perpetúen estos privilegios.
"Entendemos que iniciativas como la plasmada por el Legislativo y el Ejecutivo provinciales, contribuyen a fortalecer la confianza de la ciudadanía en la gestión de los asuntos públicos por parte de las administraciones estatales".
"Y la vez que dotar de una mayor transparencia a los procedimientos de ingreso laboral a las mismas, eliminando todo resquicio que haga lugar al nepotismo y al favoritismo", sostiene la edila.
"Es nuestra intención trasladar al ámbito municipal esta iniciativa, como un paso importante para mejorar la eficiencia, transparencia y equidad de la representación estatal que más cerca se encuentra de la gente y a la que acuden día a día para canalizar inquietudes, plantear reclamos, iniciar y resolver trámites", subraya Cian.
"Consideramos que con este proyecto, estamos garantizando que no haya privilegios al ocupar los lugares de la función pública, y que esos trabajos sean desempeñados por personas idóneas, seleccionadas según criterios objetivos", aduce luego.
Finalmente, y con relación a la modificación del Estatuto del Personal Municipal, la concejala oficialista considera como necesario que se actualice esa ordenanza "y la adecuemos a la realidad de lo que sucede en los concursos de ingreso al municipio". haciendo hincapié en garantizar "la idoneidad del personal que ingresa a la administración".
"Creemos en que podemos seguir mejorando la transparencia y la eficiencia en la gestión de lo público y que plasmar a nivel local esta política propuesta en la provincia, es un acierto para lograrlo", concluye.
