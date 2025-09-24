El municipio de Santa Fe busca "poner en orden" a unos 30 mil metros cuadrados de la ciudad capital
Remitió un mensaje al Concejo. La intención: regularizar la situación catastral para luego reconocer el derecho adquirido de las familias de acceder a la propiedad de sus viviendas. La iniciativa abarca a dos populosos barrios.
A través del Mensaje N° 27, la Municipalidad de Santa Fe remitió al Concejo local un proyecto de ordenanza donde le solicita autorización para afectar al uso público y con destino vías públicas (apertura de calles, mejoras en la infraestructura urbana, espacios públicas), de varias fracciones de terrenos que son de propiedad municipal.
El tema no es menor, ya que la iniciativa del gobierno local a cargo del intendente Juan Pablo Poletti busca “avanzar en la regularización y documentación de situaciones físicas existentes, emplazándose las fracciones involucradas en entornos urbanos consolidados en situación de informalidad dominial”, dice el texto en sus considerandos.
Todo esto apunta a “regularizar la situación catastral y contar con los correspondientes planos de mensura y subdivisión, para luego reconocer el derecho adquirido por aquellas familias de la ciudad capital de acceder a la propiedad de sus viviendas”, aduce luego.
Se insiste en los considerandos “el interés y la necesidad del municipio en afectar al uso público las fracciones de terreno, con destino a vías públicas con el alcance indicado en cada caso”.
Una formalidad necesaria
“Son dos procesos de regularización dominial en barrios Marcos Bobbio (extremo Noroeste) y Barranquitas Sur. Esto tiene que pasar de forma por el Concejo para establecer y autorizar el dominio público: esto abarca la constitución de nuevas calles, de espacios verdes, etcétera”, explicaron a El Litoral fuentes legislativas consultadas.
“Se trata de una formalidad legislativa y administrativa; no obstante, es muy importante este paso porque permitirá, finalmente, avanzar en la regularización dominial de esos dos populosos barrios”, agregaron.
Los detalles
En concreto, el Ejecutivo pide en el Mensaje -al que accedió El Litoral- autorización del Concejo para “afectar al uso y dominio público, como vías públicas”, las fracciones de terrenos de 13 lotes del plano de Mensura, “para la modificación del Estado Parcelario registrado en 2022 y 2023 en el Servicio de Catastro e Información Territorial” del Gobierno provincial.
Son unos 30 mil metros cuadrados en los que se busca poner orden dominial. Los dos primeros lotes a afectar a dominio público son el 31 y el 55, ambos ubicados en Barranquitas Sur. El primer tienen una superficie 293,79 metros cuadrados (m2), y el segundo, 966,32 m2.
Los otros dos lotes son, también, de Baranquitas Sur: el 54 y el 55 “bis”, que es otra ubicación catastral diferente a aludido con anterioridad. El ote 54, “destinado a la continuidad de calle G. de Lamadrid”, tiene una superficie de 936,83 m2; y el segundo, 1.229,86 m2.
En Marcos Bobbio
Luego el mensaje pide autorización para afectar al uso y dominio público las fracciones de terrenos identificadas como Lotes Nº 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ,69 y 70 del plano de Mensura, para la modificación de Estado Parcelario registrado en 2023. Son todos del barrio Marcos Bobbio, al extremo noroeste de la ciudad capital.
Abarcan estos lotes calles y pasajes como Manuel Diez de Andino (superficie de 1.595,01 m2). El lote 63 se destinaría a la prolongación de calle José Doldán (2.125,92 m2). El lote 64 es para la calle José Doldan Bis (1.545.27 m2). El 65 se destina a la extensión de Pedro de Espinosa (702,35 m2). Y el lote 70 estaría destinado a la calle Gob. M. Menchaca (1.846.50 m2).
Finalmente se afectan otros dos lotes, también en barrio Marcos Bobbbio (Vecinal Norte Unido): el N° 47, en Pasaje J. Doldán y Monseñor Rodríguez, que tiene una superficie de 5.056,33 m2; y el lote 74, en calle Monseñor Rodríguez, con una superficie de 7565,03 m2. Son en extensión los más grandes.
El Plan de Regularización Dominial comenzó en el 2009, cuando se relevaron más de 40 barrios de la ciudad que tenían asentamientos urbanos informales. Familias en situación de vulnerabilidad social y que viven en terrenos de jurisdicción del Estado local tuvieron la posibilidad de incorporarse a este programa con el fin de acceder las escrituras propietarias.
“A lo largo de los años se logró dar continuidad y sostener el programa que ya lleva más de 15 años de implementación, erigiéndose como una de las políticas públicas más consistentes e ininterrumpidas de la ciudad”, indicaron fuentes municipales. A la fecha, las escrituras entregadas ya son unas 6.500 desde el comienzo del programa.
El antecedente más inmediato se dio a principios de septiembre, cuando el intendente Poletti entregó de escrituras en la Vecinal Juana Azurduy. En concreto, otorgó los registros propietarios a 25 familias de los barrios San Agustín, Coronel Dorrego, Yapeyú, Ceferino Namuncurá, Loyola Sur y Sarmiento.
“Los ejes principales de este programa son: el valor social de la tierra para hacer efectivo el acceso a la titularidad del suelo urbanizado; gratuidad en todos los trámites del procedimiento; y la creación de un fondo especial cuyo destino es costear los gastos de escrituración que demanda el programa”, dijeron desde el municipio.
