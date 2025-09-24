Regularización dominial

El municipio de Santa Fe busca "poner en orden" a unos 30 mil metros cuadrados de la ciudad capital

Remitió un mensaje al Concejo. La intención: regularizar la situación catastral para luego reconocer el derecho adquirido de las familias de acceder a la propiedad de sus viviendas. La iniciativa abarca a dos populosos barrios.