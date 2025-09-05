Proyectos unificados

Por un reclamo estudiantil, desde el Concejo de Santa Fe piden "ajustes" al trayecto de la Línea 22

Se apunta al tramo Este de la ciudad en el recorrido que va desde calle Obispo Boneo, Av. Alte Brown, Pje. Calcena y Vélez Sarsfield. Es una solicitud de los alumnos de la Escuela Técnica Avellaneda, que sostienen verse “perjudicados”.