Por un reclamo estudiantil, desde el Concejo de Santa Fe piden "ajustes" al trayecto de la Línea 22
Se apunta al tramo Este de la ciudad en el recorrido que va desde calle Obispo Boneo, Av. Alte Brown, Pje. Calcena y Vélez Sarsfield. Es una solicitud de los alumnos de la Escuela Técnica Avellaneda, que sostienen verse “perjudicados”.
En concreto, lo que se solicita es que se evalúe una extensión de “la 22”. Crédito: Archivo
El Concejo de Santa Fe sancionó dos preferencias desglosadas (N° 19 y 24) con las cuales le solicitó al municipio que realice estudios de movilidad y factibilidad técnico-económica para implementar una modificación del recorrido de la Línea 22 de colectivos, que, en el sector Norte de la ciudad capital conecta el Este con el Oeste.
En concreto, se sugiere extender el actual recorrido por Av. Alte. Brown hasta su intersección con Pje. Calcena, volviendo hacia el Norte por calle Vélez Sarsfield hasta retomar su recorrido por calle Dr. Estanislao Zeballos.
Lo que motivó estas normas fueron “consultas constantes que llegan desde la comunidad educativa de la EETP N° 478 "Dr. Nicolás Avellaneda", quienes manifiestan estar perjudicados por el actual recorrido, pues sostienen no tener otras alternativas de movilidad”, dice unos de los proyectos. Su autora fue la presidenta del Concejo, Adriana “Chuchi” Molina (Interbloque oficialista “Unidos”).
El recorrido actual de la nueva conexión. Crédito: Archivo
En los fundamentos, la edila sostiene que a sabiendas de que tanto la creación de la línea como su actual recorrido han sido muy recientes, “se entiende que un acabado informe estudio de movilidad podrá dar respuestas respecto a la conveniencia o no de un eventual cambio en el recorrido”.
El segundo
El otro proyecto de resolución sancionado, en línea con el antes aludido, fue impulsado por la concejala Jorgelina Mudallel (Bloque PJ). En este caso, dispone que el Ejecutivo realice estudios de factibilidad técnica, económica y operativa (…) a los fines de modificar el recorrido de la Línea 22.
“Se considerará la modificación de la traza actual contemplando la ampliación de la misma en el tramo este de la ciudad al siguiente recorrido: Obispo Boneo, Av. Alte Brown, Pje. Calcena y Vélez Sarsfield”, agrega el artículo 2. Como se dijo, ambos proyectos fueron unificados.
Si los estudios son conducentes, el municipio “procederá a efectivizar la modificación y, de modo conjunto con las empresas de transporte público por colectivos, a difundir los cambios en el recorrido”.
El Ejecutivo Municipal deberá informar de los estudios al Concejo, “y las las erogaciones que demande la ejecución de lo solicitado serán imputadas a la partida presupuestaria del ejercicio fiscal correspondiente”, concluye.
Conectividad y seguridad
La propuesta de modificar el recorrido el recorrido de la Línea 22, línea de reciente implementación por parte del Ejecutivo Municipal, “responde al pedido específico de la comunidad educativa de la Escuela Dr. Nicolás Avellaneda, EETP Nº 478”, adujo Mudallel.
La extensión del recorrido “facilitaría la conectividad y seguridad de los alumnos, alumnas y trabajadores de la institución, reduciendo el riesgo de exposición ante situaciones peligrosas de robo y hurtos en horarios en donde se limita la presencia de santafesinos en las calles, siesta y/o noche, situaciones que son cotidianas”, concluyó.
Antecedentes
Cabe recordar que el 3 de abril de este año el Concejo, a propuesta del Ejecutivo (Mensaje N° 11), aprobó la creación de la flamante Línea 22. Este nuevo enlace del sistema de transporte público de pasajeros por colectivos conecta el Este con el Oeste, en el sector Norte de la ciudad.
"La Línea 22 es un paso fundamental para traer soluciones concretas a muchos vecinos que permanentemente buscan poder llegar mejor al trabajo, a estudiar, y también, poder divertirse y disfrutar del 'balcón de la ciudad' que es sin duda la Costanera y la Laguna Setúbal", había declarado Lucas Simoniello (Interbloque "Unidos").
Las iniciativas surgieron del pedido de alumnos de la Escuela Técnica Avellaneda. Crédito: Flavio Raina
El 5 de mayo, el municipio puso en marcha la línea, que está a cargo de está a cargo de la empresa Autobuses Santa Fe y dotada con 6 coches (1 de reserva). Recorre 22 kilómetros de Este a Oeste y viceversa, que se transitan en aproximadamente 35 minutos, de punta a punta; con una frecuencia aproximada de 15 minutos.
El municipio informó que durante el primer mes de funcionamiento de “la 22”, usaron este servicio 48 mil pasajeros. En dicho período, la línea recorrió más de 35.000 kilómetros, “demostrando un funcionamiento sostenido y regular, cumpliendo con el cronograma establecido”, afirmaba el gobierno local.
En cuanto a la frecuencia, comenzó a circular con cinco coches en la calle los días hábiles y realizaban 53 servicios, lo que se traducía en una repetición cada 20 minutos.
“Debido a la demanda detectada, se incorporó otra unidad, llegando a los seis coches en calle, lo que elevó a 61 servicios diarios y así se logró reducir la frecuencia a 14 minutos”, aducía luego.
