Habrá una mesa de trabajo para evaluar la marcha de las obras urbanas en Santa Fe: cómo funcionará
Estará integrada por funcionarios municipales, concejales y expertos en infraestructura. El objetivo central: priorizar qué obras urgen para la capital, con eje en la factibilidad técnica, la equidad territorial y el presupuesto.
¿Cuántas obras de infraestructura urbana se ejecutan en la ciudad de Santa Fe? ¿Y sus avances? ¿Cuáles otras podrían hacerse, independientemente de su magnitud -desde un edificio hasta el cordón cuneta en una cuadra-, de acuerdo a las factibilidades técnico-económicas? Y, ¿cuáles podrían ser las más prioritarias para mejorar la calidad de vida de los santafesinos?
Las respuestas a estos interrogantes o muchos otros sobre las obras en esta capital ahora estarán aunadas en una Mesa de Trabajo sobre el Plan de Obras para el Mejoramiento de la Infraestructura Urbana -dispuesto por la Ordenanza N° 13003-, “para su evaluación y eventual aprobación mediante la Ordenanza de Presupuesto Municipal”.
Aquella ordenanza alude a una serie de cambios sancionados en 2024 sobre las reglas para la construcción de obras públicas y privadas, con la modificación de la norma madre, una suerte de hoja de ruta sobre las pautas de edificación en esta capital provincial: el Reglamento de Ordenamiento Urbano (ROU, N° 11.748).
Ahora, a través de un decreto, el Concejo de Santa Fe autorizó a su presidencia a convocar dicha mesa de trabajo para su conformación institucional, la cual estará integrada por funcionarios del Ejecutivo Municipal, concejales y eventualmente expertos en infraestructura urbana.
En concreto, lo que hizo el Legislativo fue hacer cumplir con algo que hace unos 10 meses se sancionó por unanimidad, pero que había quedado en stand by.
La mesa de trabajo que será convocada tendrá sendas funciones. Primero, deberá “evaluar en forma conjunta el listado de obras incluidas en el Plan de Obras remitido por el Ejecutivo; y deliberar sobre las prioridades de ejecución de las obras, considerando criterios de factibilidad técnica, impacto social, equidad territorial y disponibilidad presupuestaria”.
También, proponer acuerdos “que fortalezcan la viabilidad de los proyectos y su inclusión en cada Ordenanza de Presupuesto; monitorear y analizar los informes semestrales que el Ejecutivo debe remitir al Concejo sobre el estado de avance de las obras, según lo dispuesto por el artículo 6 de la Ordenanza N° 13003”.
La mesa además deberá “monitorear el listado de obras incluidas en el Presupuesto anual del Ejecutivo provincial y del nacional que se localicen en la ciudad o que, por su trascendencia estratégica, estén en el área metropolitana. Podrán realizarse reuniones con las dependencias específicas, para obtener mayor información y elevar propuestas”.
El decreto sancionado establece también “generar un informe anual con conclusiones y recomendaciones, que será elevado al Concejo para su conocimiento y archivo”.
Fundamentos
La autora del decreto, aprobado por unanimidad, fue la concejala Jorgelina Mudallel (Bloque PJ). En los fundamentos del texto sancionado, la legisladora local sostiene que esta norma “responde a la necesidad de garantizar mecanismos de diálogo, coordinación y acuerdos institucionales entre el Ejecutivo Municipal y el Concejo”.
Esto se da en el marco de la elaboración, ejecución y seguimiento del Plan de Obras para el Mejoramiento de la Infraestructura Urbana (artículo 6º, Ordenanza Nº 13003), “las cuales pueden referirse a obras de arquitectura (espacios y edificios públicos), e infraestructura de servicios (desagües, pavimentación, agua potable, red de gas, energía, etcétera)”.
La experiencia en la gestión de obras públicas “requiere fortalecer las instancias de deliberación y consenso, a fin de garantizar la viabilidad de los proyectos, la correcta asignación de prioridades, la transparencia en la gestión y la adecuada información pública”, adujo Mudallel.
Y en este marco, “resulta conveniente institucionalizar un ámbito de trabajo conjunto entre el Ejecutivo Municipal y el Concejo que permita unificar criterios, resolver discrepancias y articular con mayor eficacia la planificación de la infraestructura urbana”, enfatizó la legisladora local.
“Institucionalizada”
“Es importante que en la ciudad tengamos criterios claros y concretos para definir la jerarquía de las intervenciones urbanas. Los concejales tenemos muchísimos proyectos y propuestas sobre obras para la ciudad”, declaró desde su banca del recinto.
“Queremos que esta mesa quede institucionalizada para que también podamos definir cuáles son las obras importantes y prioritarias para los santafesinos, y no esperar que simplemente llegue el Presupuesto anual. Se trata de empezar a discutir las obras prioritarias a partir de ahora”, cerró la edila justicialista.
