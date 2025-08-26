Habrá una mesa de trabajo para evaluar la marcha de las obras urbanas en Santa Fe: cómo funcionará

Mirá también

Amplían las reglas para construir en Santa Fe, con eje en la sustentabilidad y lo patrimonial

El ROU regula la forma de construir en Santa Fe. Crédito: Fernando Nicola

Mirá también

Los "repollitos" del lago y cuánto se recaudó en TGI, Drei y multas, en la agenda del Concejo de Santa Fe

En obra. La articulación público-privada siempre es importante. Crédito: Flavio Raina

Mirá también

A dos meses de la habilitación del giro a la derecha de Av. Rivadavia hacia Suipacha, sigue el cartel que lo prohíbe

Mirá también

Por los delitos y las últimas muertes, hubo un duro cruce entre dos concejales de Santa Fe: qué se dijeron