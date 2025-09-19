Aquellas mágicas pantallas: piden crear un paseo para conocer los cines antiguos de la ciudad de Santa Fe
Es una solicitud de estudio de factibilidad. La iniciativa sancionada busca recuperar las salas cinematográficas que, antes de la explosión de las plataformas de streaming, fueron lugares de cultura y socialización en esta capital.
Hoy quedan pocos. Antes, eran lugares de cultura y socialización. Crédito: Archivo Pablo Aguirre
El Concejo de Santa Fe sancionó un proyecto de resolución por el cual le solicitó al Ejecutivo Municipal que realice estudios de factibilidad técnica y económica con el fin de llevar a cabo “un paseo urbano temático por los lugares donde se emplazaron históricamente los distintos cines de la ciudad capital”.
Esto deberá incluir códigos QR que redirijan a reseñas históricas en formatos escritos, sonoros y/o audiovisuales; imágenes de archivo, ilustraciones o fotografías de la fachada original del lugar o de su funcionamiento como sala de cine.
También, otros recursos tecnológicos o físicos “que faciliten la comprensión y el disfrute del recorrido a personas con discapacidad visual, auditiva, motriz o intelectual”. Se toman en el recorrido las salas que existieron en tres etapas: 1915, 1935 y 1950, según los anexos del texto aprobado.
Lugares emblemáticos
Para la factibilidad se sugieren salas cinematográficas míticas de esta capital, tales como Skating Rink; Los chinos - La Argentina; Cantina; La Piamontesa - Gran Salón Variedad Doré; el Polo Norte; La Perla; Hotel de France; el Café París, el Recreo Esperancino y Al Cit Turín (ambos al aire libre).
También, en el estudio se recomienda incorporar al Eppur Si Muove; el Teatro Municipal 1° de Mayo; Cine Teatro Jardín de Italia; el Hotel Italiano; Cinematógrafo Colón (al aire libre); Charmant - Empire theatre - San Martín - Santa Fe - Luxor; Cinematógrafo Escolar; Cine Teatro Select; Radium y Cine Victoria.
El Cine Avenida, otro mítico lugar de la ciudad. Crédito: Archivo
Finalmente, se incluye la Casa del pueblo - Casa Social Católica – Ocean; el Colón; el Cine Varieté - Belgrano - Ópera; el Cine Mayo; Popular Cine Avenida; el Olimpo (al aire libre); Cine Apolo; Capitol - Select; el Cine Urquiza; el Esperancino; el Gran Rex; el Cine Roma; Ideal; Radar; General Paz; el Dore; el Cine Terraza “Los Dos Chinos” y el Moderno - Astral.
“Será el municipio quien evaluará especialmente la posibilidad de incorporar, en cada uno de los sitios incluidos en el circuito, señalética accesible que garantice la inclusión de todas las personas, conforme a los principios de accesibilidad universal”, indica la norma sancionada, cuya autora fue la concejala Silvina Cian (Interbloque “Unidos”).
La memoria cultural
En el recinto, Cian aclaró que esta iniciativa surgió de los integrantes del taller “Santa Fe, Historia y Naturaleza” de Proyecto 3. “El proyecto propone que el municipio estudie la factibilidad de crear un recorrido urbano temático, señalizando aquellos espacios donde funcionaron históricamente las salas cinematográficas”, declaró.
Aquellos viejos cines constituyeron lugares que, más allá de las películas proyectadas, “fueron centros de encuentro, de sociabilidad y de construcción de identidad para muchas generaciones de vecinos y vecinas”, adujo la concejala oficialista.
También esos espacios fueron testigos de acontecimientos históricos para la ciudad, como por ejemplo, la visita del “Zorzal Criollo” Carlos Gardel, en 1927, donde ofreció un repertorio de seis canciones en el Cine Belgrano. En aquel entonces, esta capital ya contaba con sus primeras salas de cine.
El Cine Roma (mediados de los ‘50), uno de los últimos en cerrar sus puertas. Crédito: Archivo
Además del Belgrano funcionaron espacios como el Cine Doré, el Mayo, el Esperancino, el Colón, el Empier y el Cine Avenida. La iniciativa se realiza en el marco del Día del Cine Santa Fe que se conmemora el próximo 27 de septiembre.
“En tiempos donde muchas de estas salas ya no existen, creemos fundamental rescatarlas del olvido y darles un lugar en la historia viva de nuestra ciudad a través de esta iniciativa, que surgió del trabajo colectivo y del compromiso con nuestra identidad cultural”, cerró Silvina Cian.
