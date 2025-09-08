Piden datos sobre cuántos comercios donantes del Banco de Alimentos tuvieron descuentos de Drei

El Concejo de Santa Fe sancionó una resolución donde se le piden informes al municipio capitalino respecto de un elemento importante de la Ordenanza Tributaria del corriente año (N° 13.007), que es una de las normas ordenadoras del andamiaje económico-financiero de las arcas municipales.
Se trata del artículo 11, inciso b (segundo párrafo) de esa norma vigente, y que establece lo siguiente: aquellos establecimientos comerciales que donen alimentos al Banco de Alimentos de Santa Fe (BASFE) por un valor mínimo de 1.000 módulos tributarios (MT) -esto equivale a 700.000 metros- podrán deducir un crédito fiscal.
Ese beneficio impositivo "debe ser equivalente al importe que resulte de aplicar al monto donado la alícuota establecida en el punto anterior. Y la deducción no podrá exceder el 10% del Derecho de Registro e Inspección (Drei) determinado en el período en que se realiza la donación", dice la norma.
En síntesis: aquellos comercios de la ciudad capital que sean donantes de alimentos -por hasta 700 mil pesos por mes- del BASFE tienen un beneficio impositivo: una deducción del Drei, que es uno de los principales ingresos locales de recaudación de la Municipalidad local, junto con la Tasa General de Inmuebles (TGI).
Qué se quiere saber
La autora del pedido de informes fue la concejala Jorgelina Mudallel (Bloque PJ), con la coautoría de su par de bloque, Jorge Fernández. Los ediles solicitaron que el municipio informe al Concejo "cómo fue la evolución mensual del costo fiscal de descuentos ejecutados, a valores corrientes y en su equivalente a módulos tributarios".
El Drei, uno de los principales ingresos locales del municipio.
También, la cantidad de unidades productivas (comercios) que han solicitado el descuento, según rama productiva; de las unidades productivas que han accedido al descuento, según rama productiva; y el promedio de descuento establecido por cada unidad productiva.
Asimismo, solicitaron datos sobre el número de comercios, según rama productiva, que han alcanzado el límite máximo de descuento; la cantidad de alimentos donados por las unidades productivas al Banco de Alimentos, y su evolución mensual; y el informe respectivo del BASFE sobre el destino de las donaciones recibidas.
Finalmente, pidieron que se informe sobre "la cantidad de campañas publicitarias, instancias de socialización de este beneficio hacia las unidades productivas locales".
Fundamentos
En los fundamentos del proyecto, Mudallel y Fernández consideran que el motivo de la resolución es "conocer el grado de implementación y adhesión de la política tributaria por parte de la ciudadanía, en especial el sector productivo local".
Esto es importante -argumentan- "para poder realizar desde este Cuerpo los análisis específicos sobre la misma de forma tal de mejorar, mediante nuevos mecanismos, su implementación, revisar su alcance y/o su divulgación o forma de acceso".
Poletti firmó días atrás un convenio de colaboración con el BASFE.
"Por otro lado, se requiere conocer el alcance específico de las donaciones recibidas por parte del Banco de Alimentos, de forma tal de conocer la cantidad de alimentos donados y su destino en cuanto a la relación de la demanda relevada por la organización", cierran.
El BASFE
El Banco de Alimentos de Santa Fe realiza una loable labor en esta capital. Trabaja desde hace 24 años para reducir el hambre, mejorar la nutrición y evitar el desperdicio de alimentos, colaborando con la alimentación de más de 354.000 personas por día a través de 1.300 organizaciones sociales.
En su sitio web, la entidad explica que recibe donaciones de alimentos y productos de parte de empresas, productores agropecuarios y supermercados. "Los almacenamos y clasificamos con la ayuda de más de 7.000 voluntarios, quienes se aseguran de que los alimentos se encuentren en óptimas condiciones".
A estos alimentos colectados "los entregamos a 1.280 organizaciones como comedores, hogares de niños y ancianos, centros comunitarios y de apoyo escolar, que dan de comer a más de 360.000 personas todos los días", explican desde el BASFE.
Dejanos tu comentario
